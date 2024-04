Edu García, sobre las elecciones federativas: "Los candidatos casposos, la asamblea atrincherada, los barones del pleistoceno"

¿Cómo se hace para no “jartarse” de asuntos farragosos que nunca tienen fin? ¿Son un castigo bíblico en formato siglo XXI? Tú reinventas cada mañana el bodegón del país, haces una sombra chinesca diferente para que tus creyentes renueven su fe. ¡Pero esto es muy difícil! Qué pereza Rubiales, sus argumentos chabacanos, sus falsedades de papel lija y esa forma estridente de victimizarse que tan patética nos resulta. ¡¡Hablemos más claro todos!!

Luis, te vas a la República Dominicana porque huyes de las esposas. Ahora regresas porque la UCO te lo confisca todo menos la muda. Y mañana, si la jueza te hace hueco, sacarás tus dotes “trileras” a ver si consigues que los indicios y las pruebas parezcan billetes del Monopoly. La gente que todavía te quiere y te considera, te debería recomendar silencio, prudencia y cabeza gacha ante el panorama que te espera.

Me supera el asunto Rubiales y me aletargan las elecciones federativas. Cada fase con su propia sombra de sospecha. Los candidatos casposos, la asamblea atrincherada, los barones del pleistoceno y el Gobierno silente y cómplice. Ayer te preguntabas con quién iban, que cuál sería su candidato… ¡ay! que me gusta que todavía conserves un retal de inocencia…

Yo, en esta rendija que me abres, quiero hablarte de la fiesta copera de mañana, de las historias con chicha de los seguidores. De los gastos y los esfuerzos que echarán a estas benditas romerías. Yo quiero valorar el gesto de árbitros y futbolistas Premier cuando pararon partidos para que los jugadores musulmanes ingirieran líquido y dátiles sobre la línea de cal tras el ayuno del Ramadán. Yo quiero soñar con que Nadal se ponga bueno por fin y deje de anular citas como los amores esquivos. Pero no me sale…