Tertulia: "Iglesias ha sido subcontratado por Sánchez"

MÁS DE UNO

Anabel Díez, Nacho Cardero, Javier Caraballo y Rubén Amón comentan en la Tertulia el acuerdo al que han llegado Pablo Iglesias y Pedro Sánchez para formar un gobierno de coalición. También hablamos de los que se van marchando a parte de los que van llegado. "La palabra comodín va a ser diálogo, que siempre suena bien". Programa todavía no hay ya que ayer el contenido no estaba en los papeles estaba en los abrazos. Por otro lado, recordamos los atentados en Bataclan, hoy cumplen cuatro años y que aun siguen conmocionando a Francia y al mundo entero. Entrevistamos a la eurodiputada de Ciudadanos y ex portavoz socialista, Soraya Rodríguez.