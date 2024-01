Raúl del Pozo, sobre Page: "Se ha convertido en el símbolo de la resistencia al sanchismo"

Nació en Toledo capital del imperio y fue alcalde de la ciudad. Se llama Emiliano García-Page y era una china en el zapato de Pedro Sánchez. Y de pronto ha cantado un corrido mexicano como Emiliano Zapata, y se ha convertido en el símbolo de la resistencia al sanchismo.

Como Redondo, Leguina, Alfonso Guerra y Felipe González se ha pronunciado contra el chantaje de los separatistas diciendo que no buscan la amnistía sino la impunidad y ha dicho que el PSOE está en el extrarradio de la Constitución. Como lo ha comentado al lado de tres presidentes del PP,, le acusan de ser un barón más de Génova y el topo de la derecha.

Óscar Puente le ha amenazado: "el que está en el extrarradio de la Constitución es el señor Page". Están linchando al presidente de Castilla -La Mancha, la tierra de los libros de caballería, la del vino y la palabra, un lenguaje para toda la tierra, ahora cancelado en Cataluña.

Emiliano ha roto la docilidad del aparato, sabe que echan a todo Dios que se opone, pero le protege su mayoría y ya es la esperanza en este invierno embarrado. Se ve cómo se desmorona el Muro de Pedro Sánchez y Emiliano quiere reconstruir el consenso de los dos partidos que durante cuarenta años han vertebrado el país. No está de acuerdo con que los secesionistas redacten los decretos del Ejecutivo ni que se pacta con delincuentes su propia condena.

Castilla-La Mancha es una inmensa bodega que no quiere ventajas ni fueros sino igualdad porque cree que que de hombre a hombre no va nada. Lo dice Sancho: "Yo no quiero los despojos del enemigo, sino pedir y suplicar a algún amigo, si es que lo tengo que me de un trago de vino , que me seco". ¡Viva el vino!.