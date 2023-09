Raúl del Pozo: "El Juli se retira en plena gloria y en plena juventud"

Entre investidura e investidura, el día de la declaración unilateral de independencia todos mis amigos, Ana Rosa Quintana, Trapote, Zabala, Lamet, han decido irse a Sevilla este fin de semana porque uno de los últimos héroes españoles de los que se ganan la vida con la espada, se retira del torero después de 25 años de alternativa.

Es el Juli el que se cortará la castañeta esa pelota de cartón envuelta en una tela de luto. Le acompañarán en la Real Maestranza Morante de la Puebla y Daniel Luque. Dice el proverbio que a las putas y a los toreros en la vejez los espero.

Pero el Juli, que empezó siendo un niño prodigio se retira en plena gloria y en plena juventud. Era un chico rubio que nació en el Foro. Toreó una becerra el día de su primera comunión. De adolescente se transformó en el Rimbaud del toreo.

Y en su retirada estos son sus poderes: 1900 corridas 2863 orejas, 98 rabos y 955 salidas a hombros.

Nadie ha abierto tantas veces como él la Puerta del Príncipe. Pero quieren acabar con el toreo, esa pasión española. En Cataluña prohibieron las corridas y aunque el Tribunal Constitucional anuló la medida no le hicieron caso. Los que quieran ver toros tienen que ir a Francia como iban durante el franquismo a ver el último Tango.

No pudieron acabar con el arte de Cúchares ni los papas ni los reyes y van a poder los separatas y los animalistas que dicen que los toros no son cultura sino tortura. Así que brindemos querido Carlos por El Juli para que Omar Kayan no nos avise que hay que llenar la copa antes de que con tu tierra haga un jarro el alfarero. Viva el Vino.