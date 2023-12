Raúl del Pozo: "Los jueces van a ser la más fuerte oposición al Gobierno"

Hay una revuelta de ropones contra el "noismo" de Sánchez. No sabemos si sabe que los derechos que no son para todos no son derechos. Los gitanos llaman a los magistrados cucarachas, pero desde los romanos son los defensores de la ley para que todos seamos libres.

A Napoleón le dijo un pajarito: "Has llegado a ser emperador, pero te falta ser juez de instrucción de París". Felipe González que conoce el poder de las puñetas le ha mandado un recado a Sánchez en el que le hace saber que la amnistía es intolerable. Dice: "No es perdonar, es pedir perdón a los que cometieron delito". Alfonso Guerra se preguntó : "¿Dónde se ha visto que las leyes las escriban los delincuentes?"

Los jueces van a ser la más fuerte oposición al Gobierno. El Tribunal Supremo acaba de anular el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta de Consejo de Estado. El Consejo del Poder Judicial se ha cargado al nombramiento de Fiscal del Estado. El comisario de Justicia de la Comisión Europea hará un examen sobre la amnistía, y garantizará la independencia de los magistrados, pero el Superministro Bolaños declara que en Europa hay cero preocupación con la amnistía.

Como se dice en 'Testigo de cargo' la balanza de la Justicia puede inclinarse pero al final siempre se libera y pagan su culpa los procesados aunque a mí me guste más la frase de Marlene Dietrich: "Nunca me desmayo por no estar segura de caer sin elegancia".

Querido Carlos: hablando de los jueces, los islámicos condenaban con latigazos a los que se emborrachaban, hasta que supieron que le daban a la priva los califas y decían a sus amantes: "Amada mía ya llega la aurora, bebemos el suave vino, puntea el arpa que aquellos que se fueron no volverán". ¡Viva el Vino!