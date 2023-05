Raúl del Pozo: "Igual que México es la dictadura perfecta, Inglaterra es la monarquía perfecta"

Igual que México es la dictadura perfecta, Inglaterra es la monarquía perfecta.

El rey Faruk hizo una profecía: “Dentro de unos años quedarán 5 reyes, los 4 de la baraja y la reina de Inglaterra”. Faruk se equivocó; mañana estarán en la Coronación de Carlos III varios monarcas de las democracias más avanzadas de Europa.

Será en la Abadía de Westminster, de estilo gótico que fue antes iglesia católica benedictina. Llegará el matrimonio real en una carroza tirada por seis caballos grises en un Londres blindado por 10.000 soldados y 11.000 policías. Los reyes de España asistirán al acto.

El nuevo rey estuvo casado con Lady Dí, bellísima, valiente y buena que murió en un accidente de automóvil. Una vez le pregunte al rey Juan Carlos si era verdad que se había escapado con ella a Suiza y me contestó: "La he visto en Marivent en traje de baño y no tiene culo".

La monarquía inglesa fue nuestra gran enemiga. Convirtieron el Peñón de Gibraltar en una colonia, que ahora Europa quiere descolonizar y para eso se han reunido Pedro Sánchez y el primer ministro inglés. Nos ganaron las dos batallas decisivas por mar: la Invencible y Trafalgar. Los bucaneros robaban el oro de nuestros galeones.

El príncipe de Gales es un jubilata al que se le oyó decir: "Como me descuide estiro la pata antes que mi madre". Orad por los reyes sin bufones, dicen las epístolas; también ellos, sobre todo las reinas viven momentos de soledad y melancolía, aunque no tengan que vestirse solas.

El nuevo rey tiene viñas, prefiere el vino italiano a la ginebra como su madre y su abuela. Así que, querido Carlos, no me queda que decir más que vivan los novios y ¡Viva el vino!