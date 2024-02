Raúl del Pozo, sobre las elecciones gallegas: "Los socialistas no aspiran a ganar sino a que no gane la derecha"

En Galicia, donde según Camilo José Cela, los náufragos se convierten en lechuzas y los cementerios están llenos de piratas, se celebran elecciones este domingo. Se eligen 17 diputados y votan más de 2 millones y medio de electores.

Los socialistas no aspiran a ganar sino a que no gane la derecha. Las encuestas pronostican que no van a llegar al 17%.Según Feijóo, Pedro Sánchez solo busca entregar Galicia al nacionalismo del BNG. El PSOE puede ser el tercer partido y aspira a un Frankenstein gallego si forma gobierno con un partido que irá en la misma lista que ERC y Bildu a las elecciones europeas.

Nadie sabe quién tocará la victoria el domingo con la gaita que llevaron las legiones romanas a Finisterre donde el mar muge como un buey amargo.

Cuentan que la gaita gallega, puede llevar al éxtasis a quien la toca y se le va la cabeza por las nubes. Pero no se sabe quién cantará victoria y está en el aire la Baviera del PP, su granero de votos.

La revelación de la campaña es Ana Pontón una aldeana que dejó de hablar castellano a los 15 años. El gallego es una de las cuatro lenguas oficiales de España, ideal para la poesía y la literatura desde Alfonso el Sabio a Camilo José Cela.

Camilo contó que vio a Cristo fumando Ducados y en Madera de Boj escribe que vio a un dragón grande como tres ballenas, vestido con una casaca de botones dorados cantando jotas aragonesas. Alfonso X el Sabio escribió las Cantigas de Santa María en la que recomienda quemad viejos leños, leed libros viejos, tened viejos amigos y bebed vinos viejos. Por eso, querido Carlos, ¡viva Galicia y viva el Vino!