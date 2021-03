Rafa Latorre: "La regeneración va a ser explicarle al ciudadano que ha huido un senador que no sabía que militaba en Ciudadanos"

Rafa Latorre analiza en Más de uno la descomposición de Ciudadanos y el transfuguismo de muchos de sus integrantes en los últimos días. Compara el ERE en una empresa con la debacle electoral en un partido político y explica que su proximidad provoca "un envilecimiento general" pues la lucha por el sustento no favorece un buen ambiente. Asegura que la derrota reduce drásticamente el poder de la dirección porque "ya no puede administrar premios y castigos, cargos y destituciones", y apunta a que desde hace ya muchos años "sabíamos que el verdadero poder es la gestión del miedo y la esperanza".

Señala que la descomposición de Ciudadanos está ofreciendo un espectáculo vil, donde "se combina el enroque de una dirección autista y la desbandada de seres que jamás se habrían sentado en un escaño de no haber recibido el dedazo providencial, y cuya displicina fue absoluta mientras les garantizó un futuro". Recuerda que el PP ha contratado a un hombre fuerte de Albert Rivera, Fran Hervías, como "liquidador de Ciudadanos" e insiste en que su actividad, "si bien eficaz, es muy triste y no contribuye demasiado al ennoblecimiento de la política". Comenta que al final "la regeneración va a ser esto, explicarle al ciudadano que ha huido de Ciudadanos un senador que no sabía que militaba en Ciudadanos".

Continúa diciendo que "el partido se ha ido de sus militantes, de manera que es natural que sus cargos más comprometidos queden fuera de lugar", aunque incide en que es distinto irse que llevarse. "En realidad esto vale tanto para la desastrosa dirección, como para el último simpatizante: en la política, quien apuesta, ha de dejarse algo en el envite", concluye.