Rafa Latorre: "¿Quién recibe el resultado de un test serológico y decide que es relevante para su curriculum?"

Latorre explica que quién decide que cuando recibe los resultados del test serológicos destacarla en su currículum para sus posibles contratadores y asegura que es una cuestión que afecta a los derechos laborales porque no sólo es que alguien ponga su inmunidad en su currículum, sino que esto obliga a preguntarse qué sucede con quien no lo hace y si podría ser discriminado.

Es verdad que, como apunta Latorre, la enfermedad es aún muy nueva y no sabemos cuánto tiempo tendrá de inmunidad el inmune, pero lo que sí sabemos es, a raíz de esta revelación, que la competencia por el empleo será muy dura.

Fernando Simón apuntó que no le parecía una actitud muy moral, lo que lleva a Latorre a plantearse que en España ya no hablará de "nueva normalidad", sino de "nueva moralidad", que "no es más que la vieja moralidad aplicada a nuevos desafíos".

