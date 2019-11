Rafa Latorre: "Lo qué no le perdonaré jamás a Pedro Sánchez"

EL GALLO ZUMBÓN

Rafa Latorre reflexiona en Más de uno sobre la situación actual en la política de nuestro país. "Me pregunto con que autoridad" le va a afear el PSOE al PP o a Ciudadanos que hayan recabado la abstención de Vox para gobernar en Madrid o Andalucía. Si no fuera ya demasiado evidente el pacto con Bildu en Navarra, los socialistas ya los han invitado a negociar los presupuestos. Ya es la desinhibición total. Lo que no le perdonaré jamás a Sánchez es que "estoy muy de acuerdo con el president de la Generalitat": Quins collons.