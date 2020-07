Rafa Latorre: "A menos que Iglesias tenga el caché de Oprah Winfrey va a ser bastante difícil de justificar el presupuesto"

Rafa Latorre analiza la información que dice que la productora de La Tuerka y Fort Apache, 360 Global Media SL, recibió un total de 67 ingresos sospechosos procedentes de Irán entre los años 2012 y 2015. El total ascendería a al menos 9,3 millones de euros, procedentes de 16 empresas sospechosas de blanqueo y empleando bancos intermedios, según la oficina especializada en inteligencia financiera y blanqueo de capitales.

Sostiene que "sería preciso explicar en qué se fue ese dinero porque a menos que el presentador, Pablo Iglesias, tenga el caché de Oprah Winfrey va a ser bastante difícil de justificar el presupuesto".

Por otro lado, relaciona todas estas informaciones con el ex abogado de Podemos, Jose Manuel Calvente, que cayó en desgracia cuando señaló a Dina Bousselham. Y concluye recordando que "no es bueno despedir y tratar de liquidar civilmente a alguien que tiene información sensible del partido".