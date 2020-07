Fernando Ónega: "Creo que el esfuerzo de Sánchez por conseguir dar la imagen de unanimidad será insuficiente"

Pedro Sánchez buscará fuera lo que no tiene aquí, que es dinero. Es decir, los 140.000 millones que la Unión Europea algún día se decidirá concedernos como créditos o ayudas a fondo perdido. Pero esta respuesta no es una argucia para rehuir el sentido de tu pregunta. Evidentemente, Sánchez tendría mucha más fuerza si llegase a Holanda o Suecia con un proyecto de reconstrucción suscrito por todas las fuerzas políticas. Ninguno de esos gobiernos podría negar su ayuda ante tal unanimidad.

Pero creo que no hay que mortificarse por eso. Las diferencias entre partidos no son una singularidad española. Que tire la primera piedra quien no tenga la misma o parecida diferencia de criterios. Lo que importa a la Unión Europea, en primer lugar, es el destino de ese dinero; de ahí que imponga alguna condición, que es lo que Sánchez puede negociar o prometer. En segundo lugar, si nuestro gobierno tiene un programa de reconstrucción viable. Y en tercer lugar, si está en condiciones de cumplirlo; es decir, si tiene los apoyos suficientes, que ahí es donde estaría la mayor dificultad, como ayer hemos visto en el Congreso.

Mis conclusiones: 1) Sánchez hace bien en intentar esa labor de casi apostolado. 2) También creo que su esfuerzo será insuficiente, porque las ayudas europeas no son solo para España, sino para todos los países necesitados de la Unión. Y 3) Creo que este viaje de Sánchez es más de imagen interna que de eficacia exterior.

