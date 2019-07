Fernando Ónega: "La formación del Gobierno depende de la aspiración de Pablo Iglesias"

De los bloqueos políticos se sale con negociación. En la Unión Europea existe. En la desunión española no consta. Me preguntas si de Sánchez se puede esperar alguna cesión, y tal como están las cosas solo hay una llave para romper el bloqueo: la entrada, o no, de Podemos en el gobierno.

Y no depende solo de Pedro Sánchez. Depende, más que nada, de la aspiración de Pablo Iglesias. "Ministro, aunque sea de Marina", que decía el franquista aquel. Es por ese lado por el único que veo alguna posibilidad de cesión y por donde Sánchez no está dispuesto a ceder. Como apuntan desde el PSOE, nadie se imagina, por ejemplo, a un ministro del gobierno defendiendo la autodeterminación de Cataluña.

Eso, sin contar con que Podemos no quiere ministros para cualquier cosa, sino para hacer su política, con su sello, su identidad y sus peligros para el gasto público. Si no hay cesión en ese terreno, de poco sirven todas las abstenciones de nacionalistas o del PP y Ciudadanos.

Segunda consideración: se podría hablar de cesiones si hubiese un catálogo de propuestas sobre las que discutir; es decir, lo que Sánchez llama un acuerdo programático. Pero ahora mismo o no lo hay o no ha sido comunicado a la opinión pública. Estamos hablando únicamente de reparto de poder.