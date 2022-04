Fernando Ónega: "Los independentistas quieren cabezas y tienen un sólo nombre: Margarita Robles"

Mucho, director. Mucho complicado, que diría quien yo me sé. Tan complicado, que el señor presidente intentó la política de “en boca cerrada no entran espías” y decidió no hablar del tema hasta hoy en sesión de control, y ya sabe usted cómo se habla en las sesiones de control.

En esta historia ocurre que hasta ahora el independentismo ganó todas las batallas. Ganó la del relato y convirtió las escuchas en espionaje. Ganó la cuantitativa e hizo que escuchar a 60 personas sea un pinchazo masivo, como escuchar a toda Cataluña.

Ayer rompió un viejo pacto PP-PSOE y logró que quien quiere romper el Estado pueda conocer sus secretos. Y ahora, triunfante, quiere más.

Sin saber si las escuchas fueron legales o no, solo porque los indepes se sienten observados, quieren cabezas y todas esas cabezas tienen un sólo nombre: Margarita Robles.

¡Qué casualidad! Robles es el trofeo pretendido por Podemos. Sus encontronazos con Pablo Iglesias, con Ione Belarra después, son ahora un asedio formal y con armas de guerra de todo Frankenstein.

Con lo cual, Pedro Sánchez tiene que salvarse a sí mismo; tiene que salvar el decreto-ley de medidas económicas de mañana; tiene que salvar la mayoría de investidura que lo sostiene en el poder; tiene que salvar a Margarita Robles en Defensa, y tiene que salvar la dignidad antes de que parezca que aquí se gobierna bajo chantaje.

Quizá sea el momento más difícil de la legislatura. Título de la película, “La rebelión de Frankenstein”.