Fernando Ónega: "Estamos en la fase psicológica de la crisis: la gente la ve venir, ahorra por miedo y da comienzo a un círculo vicioso"

Estamos en la fase psicológica de la crisis, que consiste en que la gente la ve venir, habla de ella, restringe el consumo, aumenta el ahorro por miedo al futuro y da comienzo a un círculo vicioso: si no se compra, se reduce la producción y se frena el empleo.

A cambio de eso, tenemos la evidencia de que seguimos creciendo, crecemos más que los vecinos, pero hace falta saber por cuánto tiempo. Y las Bolsas, ayer, demostraron que intuyen dificultades en el horizonte. Son casi todas externas: los aranceles de Estados Unidos, la guerra comercial o el Brexit, pero contribuyen a la crisis psicológica.

Con lo cual, insisto, el debate es necesario. No puede ser que tú y yo estemos hablando de esto, y los políticos estén pendientes del traslado de Franco o qué medidas hay que tomar en Cataluña. Lo malo –o lo bueno-- es que, por las fechas en que estamos, el debate tenga que ser electoral.

También ocurrió en 2008. Y porque ocurrió, habrá que intentar no repetir la historia: que el gobierno no se encierre en que todo va bien y la oposición no sea oportunista y presente solo catastrofismo. Esa es la limitación: debate, sí, pero debate honrado. Y en la campaña de 2008 no destacó precisamente la honradez. Sobre la objetividad ha primado, como siempre, el interés electoral.