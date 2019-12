Fernando Ónega: "No toquéis esta Constitución porque, con sus defectos, es lo mejor que tenemos y la que nos dio mayor estabilidad"

Si hoy cumple 41 años, llevamos por lo menos la mitad preguntándonos este día si hay que reformarla, en qué y para qué.

Y no hay coincidencia en el diagnóstico. Como dices, cada partido tiene ideas diferentes. Se está haciendo un tópico decir que un tercio del Congreso está en contra de la norma fundamental, y yo dejaría esa cantidad en un 10%: el que corresponde a los independentistas, que no es que no quieran la Constitución; es que no quieren vivir en España, ni con esta ni con otra norma fundamental.

Podemos, si llega a gobernar, veremos cómo se encuentra cómodo bajo su manto. Sobre su republicanismo, ayer, sin ir más lejos, Pablo Iglesias dijo que la Monarquía no está en crisis.

Vox, el otro extremo de los partidos estatales, solo se sale del marco en su afán por demoler las Autonomías, pero no objeta, que sepamos, el resto de la estructura del Estado.

Y este cronista, viendo la ausencia de alternativas razonables, está por decirles a todos: no toquéis esta Constitución. No la toquéis, porque, con todos sus defectos, es lo mejor que tenemos, la más duradera de la historia y la que nos dio un periodo más largo de estabilidad.

No la toquéis, porque nadie tiene un proyecto mejor. Ante las discrepancias, ante la falta de consenso, ante el riesgo de estropearlo todo, este cronista ya empieza a ver a nuestra Constitución como al tullido de Lourdes: “Virgencita, que me quede como estoy”.