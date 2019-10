Fernando Ónega: "Ciudadanos pasa la peor crisis de imagen de toda su Historia"

PUEDO OPINAR Y OPINO

Para un partido que se define de centro en España, no será este cronista quien escriba su necrológica anticipada, por mucho que las encuestas vaticinen su defunción. Vamos a esperar, por lo menos, el dictamen del CIS esta mañana y vamos a esperar, sobre todo, lo que dice la encuesta auténtica del 11 de noviembre. Pero eso no me impide reconocer que Ciudadanos pasa la peor crisis de imagen de toda su Historia.