Fernando Ónega: "Si se aparta totalmente el castellano en Cataluña, son los alumnos los que pierden"

Está claro que hasta ahora no tuvo ningún coste. En Cataluña no se ha cumplido ninguna ley del Estado sobre el idioma en la enseñanza, y no ha pasado nada. Tampoco se ha cumplido ninguna sentencia judicial y tampoco pasó nada.

Hoy se dice que la sentencia del Tribunal Superior es la primera que obliga a que el castellano tenga una cuota del 25 por ciento, pero a mí se suena que varias veces se mandó lo mismo, y se pasó por el forro. O bien se dijo que no había demanda social, o bien se cerró los ojos y se siguió en la inmersión pura y dura. Al tiempo que digo esto, digo que la enseñanza en castellano, en el porcentaje que sea, jamás se impondrá por sentencias judiciales.

Es más: cada sentencia será un motivo para ahondar más en la inmersión. Y ahora, con la ley Celaá que suprime el carácter vehicular del idioma oficial del Estado, mucho peor. Ya no se sabe si esta sentencia última va contra esa ley o contra la ley catalana o contra la costumbre o contra la ley de la gravedad, que es la que realmente se cumple.

Lo que tendrían que hacer los educadores es pensar en los alumnos: si se aparta totalmente el castellano, son los alumnos los que pierden. Se hará mucha patria catalana, pero esos alumnos perderán capacidad competitiva dentro de la nación en que van a trabajar. Y si aspiran a hacerlo en Europa, Estados Unidos o China, tendrán un agujero en su formación. Su aptitud se medirá por el dominio del castellano y no todavía por el dominio del catalán.