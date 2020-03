Del tema por el que usted me pregunta solo debería decir aquello de un célebre texto religioso: "doctores tiene la Iglesia que os sabrán responder" y este cronista no está entre esos doctores.

Pero sí escucha que la Reserva Federal de Estados Unidos anuncia dinero sin límites y por tiempo indefinido para evitar un crack que se anuncia peor que el de 2008. Es que Estados Unidos es una nación y funciona como tal. Aquí cada país va por libre, con un Banco Central más pobre y timorato.

Le he escuchado a Pedro Sánchez reclamar eurobonos, inversiones, seguro de paro europeo y algo así como un Plan Marshall y me temo que mover una sola de esas piezas necesitará tal cúmulo de consejos, negociaciones a 27 y otras componendas, que no lo verán nuestros ojos.

Y veo los negros indicios y sólo contemplo que la Unión está dispuesta a dejar libertad a los Estados para meterse en déficit y endeudarse. Comparado con las manos de hierro y los hombres de negro de la última gran recesión, es un cambio. Ahora bien: como el mal es general y la catástrofe será colectiva, hay que decir que la Unión Europea tiene que funcionar como tal Unión.

Hay algo que ya solo se puede lamentar: la falta de una política común para prevenir el virus. Pero hay algo que todavía se puede amortiguar: que el desastre económico lo arrase todo y deje ejércitos de parados en cada país. Y que debajo de ese escenario de ruinas encontremos después los restos y el mapa deshilachado de la propia Unión.

