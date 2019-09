Fernando Savater comenta en Más de uno la nueva medida que ha adoptado Vitoria en sus fiestas para evitar esos ataques machistas y agresiones que desgraciadamente se repiten, y es que han sacado un folleto dando unas medidas de información para no verse en estás situaciones. Son unos consejos como los que nuestros padres nos daban, que las jóvenes no vayan solas a altas horas y que no se junten con compañías extrañas.