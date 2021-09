La prensa recoge las discrepancias entre los Gobiernos de coalición central y catalán sobre El Prat

Tras las siete preguntas y media de Rubén Amón, Juan Carlos Vélez repasa los principales titulares de la prensa nacional. La mayoría de periódicos recogen las divisiones y discrepancias cruzadas que existen en los Gobiernos de coalición central y autonómico de Cataluña por la paralización de la ampliación del aeropuerto de El Prat en Barcelona. En El País: "El parón de El Prat complica el plan de Sánchez para Cataluña". Destaca El Periódico que los técnicos de la Generalitat avalaron ese plan dando por hecho que afectaría a espacios protegidos. Titula El Mundo: "Yolanda Díaz se jacta del colapso del proyecto de Sánchez para El Prat".

Otro protagonista de las primeras páginas del día es el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Acorralado por alimentar la denuncia falsa" dice el titular de La Dos de ABC, y El Mundo informa que Marlaska "descarta la dimisión y culpa a la Policía de su batacazo". Y en el diario ABC lleva en su portada la entrevista de John Müller a José María Aznar, presidente del Gobierno hace 20 años, cuanto tuvo lugar el atentado contra las Torres Gemelas: "El 11-S era más que un atentado, era un acto de guerra".

Hoy Marta García Aller se quita el sombrero ante Cem Bulut, profesor alemán, que han ganado el premio IGNobel de Medicina por una investigación que sugiere que el orgasmo es un descongestionante nasal eficaz. También merece reseñarse el ganador del premio IgNobel de la Paz, David Carrier, por encontrar pruebas de que si los hombres desarrollaron barbas fue para protegerse en las peleas a puñetazos. Y Pavlo Blavatsky, profesor de la Escuela de Negocios de Montpellier, que ha encontrado evidencia de que la obesidad de los políticos está "altamente correlacionada" con el nivel de corrupción nacional.

Además, se quita el sombrero ante los trabajadores de primera línea que pusieron en riesgo su vida durante el confinamiento en sus trabajos esenciales. No solo sanitarios, personal de limpieza y supermercados, cuidadoras, basureros y demás funciones esenciales y precarias, a menudo desempeñadas por inmigrantes. En España no sé si les hemos dado algún aplauso, en Francia acaban de darles la nacionalidad en agradecimiento a su labor a 12.000 de estos trabajadores.

Por el contrario, corre a gorrazos a ‘Los Guerreros’. Así se llaman en Telegram un grupo de italianos antivacunas que han sido detenidos en Milán por planear atentados. Según la policía, planeaban usar explosivos caseros el próximo sábado en Roma y en sus viviendas encontraron dos pistolas, una katana, navajas y palos. En un chat llamado “Basta dictadura” con más de 40.000 integrantes instigaban a cometer acciones violentas. El símbolo del chat, para evitar malentendidos, era una esvástica.

Carlos Rodríguez Braun repasa los titulares económicos del día. En Expansión titulan: "Indignación de las empresas catalanas por el bloqueo de El Prat", "Opa de IFM por Naturgy: claves de una operación con final incierto", "Telefónica nombra a Mark Evans para fijar una nueva estrategia" y una noticia interesante: "El BCE reduce el ritmo de compras de deuda". Cinco Días: "La electricidad marca récord por encima de los 150 euros el MWh", "CaixaBank asegura que tres de cada cuatro clientes no pagarán por la operativa bancaria básica y "La norteamericana Hilton abre dos hoteles en Madrid y Barcelona". En El Economista informan: "Unicaja prepara un ERE para el 10 % de la plantilla, 1.000 empleados, "Liechtenstein vende el gestor español líder en hipotecas", "EasyJet anuncia una ampliación y la incertidumbre contagia al sector".

En la prensa económica internacional, el Financial Times informa que las aerolíneas de Estados Unidos están recortando sus previsiones de ingresos a medida que la variante Delta está provocando una disminución de las reservas. Además, "China va a vender petróleo crudo de las reservas estatales para intentar contener los precios". En el Wall Street Journal hablan de que el presidente Biden quiere que las vacunas sean obligatorias para la mayoría de trabajadores de Estados Unidos. En The Economist, un artículo sostiene que las naciones que no cuidan a las mujeres son naciones que, en general, tienden a fracasar.

La viñeta económica del día, por Carlos Rodríguez Bran | Onda Cero

Félix José Casillas repasa los titulares de la prensa del deporte. Los entrenadores Lopetegui, Emery, Koeman y Calleja libran al aplazarse sus partidos. Colombia gana 3-1 a Chile con el doblete más rápido. Miguel Borja, ha marcado dos goles en menos de dos minutos. Vuelve el fútbol al Bernabéu este domingo para jugar el Real Madrid contra el Celta a las 21:00 horas, el último partido que se jugó fue contra el Barça en marzo del 2020.