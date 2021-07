La prensa destaca el avance de la variante delta en España, que domina ya en Madrid y en Cataluña

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. No hay un asunto dominante hoy en los portadas, aunque hay una noticia que merece ser destacada sobre las demás: El País abre diciendo que la variante delta domina ya en Madrid y en Cataluña. La Vanguardia es aún alarmante y dice que la quinta ola de la pandemia hunde el turismo extranjero y la hostelería da por perdida la campaña del mes de julio. Además, explican que “el 42% de los contagios por covid registrados en la Unión Europea en los últimos 15 días se han declarado en España”. El Mundo entrecomilla hoy al secretario general de la Mesa del Turismo, Carlos Abella, que dice algo bastante obvia: “Que España esté en las portada de la prensa internacional, no ayuda”. Las declaraciones de Alberto Garzón sobre el consumo de carne también han causado mucha polémica. En El Confidencial abre con el siguiente titular: “Motor, turismo y ganadería: el Gobierno cuestiona sectores estratégicos en plena crisis” y añade que Garzón ha recomendado rebajar la ingesta de productos cárnicos para mitigar las emisiones de CO₂. El Español titula así: "Estupor ante la ofensiva de Garzón contra el consumo de carne: ‘Es perjudicial para la salud’". Por otra parte, el lamento de Podemos resuena desde la portada de La Razón, que abre con este titular: “Sánchez oculta a Podemos el peso de la crisis de Gobierno”. Asimismo, Agustín Valladolid declara en Vozpopuli que “es a Carmen Calvo a quien Iván Redondo quiere tirar por el barranco” y destaca que “el principal pecado de los varios cometidos por Carmen Calvo es el de no haber asumido que la titular de la Vicepresidencia Primera de Gobierno ya no era ella, sino Iván Redondo”. El Mundo que va ofreciendo detalles sobre lo que será el proyecto de ley de seguridad que concede poderes y señala que la Ley de Seguridad de Sánchez permitirá contratar sin control. Por último, en la portada de ABC comentan que “Sánchez planea ayudas fiscales para que las empresas vuelvan a Cataluña”.

Marta García Aller nos traslada a Haití, donde cuatro de los sospechosos de asesinar ayer al presidente de Haití, Jovenel Moïse, han muerto en un tiroteo con la policía. Otros dos sospechosos han sido detenidos. Además, viajamos a Gaur, una provincia afgana donde cientos de mujeres afganas han tomado las armas para manifestarse por las calles como muestra de desafío a los talibanes, haciéndose fotos armadas para compartirlas en redes sociales y coreando consignas contra los talibanes, que siguen avanzando en todo el país. En las áreas que controlan de Afganistán, los talibanes han vuelto a restringir la educación, la vestimenta y la libertad de movimiento de las mujeres. Cuenta The Guardian que también en las zonas rurales más conservadoras hay mujeres organizándose contra los talibanes. Están aprendiendo a utilizar las armas para luchar contra los talibanes aprovechando que consideran vergonzoso que los mate una mujer.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, El Corte Inglés lanzará su tarjeta en otros comercios. El fiscal pide la imputación de Iberdrola Renovables, Repsol y CaixaBank por el ‘caso Villarejo’. EY propone al juez que la Sepi y Terramar rescaten a Abengoa. En un editorial, Expansión dice que “Bruselas cree ahora que la economía española se está reactivando a un ritmo más intenso al previsto en primavera, cuando desplazó a 2022 la mayor parte del impacto beneficioso de las ayudas europeas del Fondo de Reconstrucción. Pese a liderar el crecimiento en la UE, España no volverá a los niveles de empleo pre-Covid hasta 2024”. En Cinco Días, ACS y Atlantia negocian nuevos proyectos conjuntos y potenciar Abertis. Naturgy lanzará su plan estratétigo este mes sin esperar a la opa de IFM. Meliá se alía con Falcon’s y Katmandú en parques. Bolt reta a Cabify y Uber con un servicio de taxis y VTC en Madrid. España, peor país de la OCDE en empleo juvenil. En El Economista, Turismo y banca alertan de un frenazo por el alza de contagios. Las petroleras sacan 27 puntos de rentabilidad a las renovables. La cementera Heidelberg desinvertirá en España. Acerinox alcanzará en 2022 el mayor ebitda desde Lehman.

La viñeta económica

Óscar Conde resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. El domingo, Inglaterra se enfrentará ante Italia en la primera final de una Eurocopa de su historia. Los ingleses ganaron a Dinamarca en la prórroga, después de un penalti pitado a su favor, que adelantó al conjunto británico en el minuto 102 de la prórroga. Harry Kane falló la pena máxima, aunque consiguió encajar el rechace. Una brecha de seguridad ha desvelado el fichaje de Sergio Ramos por el PSG, después de desde el club publicaran una entrevista con el sevillano. Además, en el Tour, el belga Van Aert triunfó en la doble ascensión al mítico Mont Ventoux y se demostró que Pogacar es humano, aunque mantiene el maillot amarillo. En Málaga, se mantiene el idilio España - Francia, donde los chicos de la Selección de baloncesto jugarán contra los galos a las 19:30 y, a las 21:00, lo hará la Selección femenina de baloncesto. Roger Federer fue eliminado ayer en los cuartos de Wimbledon. Por último, en la lista de los más ricos del mundo hay dos futbolistas del Barça: Leo Messi y el futbolista danés Martin Braithwaite, que tiene varias empresas, una marca de ropa, un restaurante y una inmobiliaria que alcanza un precio de mercado de 250 millones de dólares.