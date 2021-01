La España que madruga: Los titulares de la jornada se centran en el cambio de ministerios de Iceta y Darias

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los titulares de la prensa española. Los titulares condensan complejas lecturas políticas respecto al previsible recambio de ministerios de Darias e Iceta. El País destaca que “Sánchez afronta con ajustes leves un futuro bajo presión”. La Razón, por su parte, alega que Sánchez pospone la crisis de gobierno para después de la pandemia y señala que no habrá un cambio de política en Sanidad con Carolina Darias. El otro protagonista de la jornada, Miquel Iceta, al que le recuerdan mucho su defensa del referéndum y del indulto para los condenados del procés. Además, sobre el ‘efecto Illa’, los periódicos indican que la fórmula del PSC con los comunes no suma, por lo que no habría manera de que el ex ministro pudiera conseguir un Gobierno efectivo.

Marta García Aller nos traslada a París, donde el el Gobierno de Macron estudia imponer un nuevo confinamiento severo en todo el país, al tiempo que el Instituto Pasteur ha anunciado que abandona su vacuna contra el Covid por resultados decepcionantes. Mientras las nuevas encuestas auguran una ventaja Marine Le Pen, la populista de extrema derecha, en una futura lucha por el gobierno. También viajamos a California, donde acaban de levantar el confinamiento tras siete semanas y con lo que se ha conseguido frenar el aumento de casos durante las vacaciones de Navidad.

Con Carlos García Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, opa sobre Naturgy: el fondo IFM ofrece 23 euros por acción para comprar el 22% por 5.060 millones. Santander relanza su banca privada en Jersey y Man. Andrea Orcel, a punto de ser nombrado CEO de UniCredit. El FMI rebaja el crecimiento del PIB de España al 5,9%: El Gobierno se ha quedado solo en su optimismo injustificado sobre la evolución de la economía española este año. En Cinco Días, las cotizadas abonan 1.300 millones en dividendos en febrero. Capital Energy, X-Elio, Iberdrola e Ibernova ganan las renovables. PharmaMar repunta un 21% en Bolsa por la eficacia anti-Covid de un antitumoral.

La viñeta económica

Idígoras y Pachi en EL MUNDO. Un niño compra una golosina en el kiosko, la mira, y exclama: “¡Jolín con la propaganda!”, porque lee: “Chupa Chups. Gobierno de España”.

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. Nuevo movimiento en los partidos de Copa de la pasada jornada: el Betis derrota a la Real Sociedad por 3 a 1. Koeman reconoce que la Copa del Rey es el camino más corto para que el Barça gane un título. Por otra parte, el Real Madrid sigue sin cerrar la renovación de Sergio Ramos. España se juega el pase para las medallas en el Mundial de balonmano contra Noruega, el equipo del mejor jugador del mundo. Además, Carolina Marín, a la caza de un nuevo trofeo en Tailandia.