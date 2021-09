El acto de Sánchez en la Casa América protagoniza los titulares de portada

Tras las siete preguntas de Rubén Amón, Rafa Latorre repasa los principales temas de la prensa nacional. En general, el acto de Pedro Sánchez en la Casa América de Madrid acapara los titulares de portada. El Mundo, analiza que el primer acto de la era post Iván Redondo se distinguió por tener menos emotividad y más contenido. En El País, titulan: "El Gobierno plantea subir el salario mínimo a 1000 euros el próximo año". En El Confidencial, Carlos Sánchez califica la subida del SMI como el truco del almendruco: "Cabe suponer que lo que ha habido es, en realidad, y no es ningún secreto, un debate intenso en el Ejecutivo entre sus dos almas más emblemáticas: Calviño y Díaz". La Razón se centra en el cambio de prioridades de Sánchez: "Sánchez no sitúa el conflicto catalán entre sus prioridades" y "El Ejecutivo centra sus esfuerzos en que la recuperación económica se traduzca en una mejora para los ciudadanos".

El mundo que no duerme (de tanto café), con Marta García Aller

Marta García Aller da los buenos días a Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, que hace un par de semanas adelantó elecciones tras solo dos años de mandato, pensando que arrasaría con las encuestas a su favor. Se quería hacer un Ayuso y deshacerse de sus socios de gobierno y de pronto en 15 días la opinión pública se le ha puesto en contra. Va tan mal en las encuestas para las elecciones del día 20 que no se descarta que pierda el poder. Entre otras cosas le está pasando factura su lenta reacción ante la crisis afgana, la inquietud por la vuelta al cole de los niños en pandemia y el aumento de la inflación que amenaza la economía. Pero, sobre todo, le está costando justificar la necesidad de adelantar unas elecciones en pandemia.

Se tomaría un café con Hakainde Hichilema, el nuevo presidente de Zambia. Michelema, que ganó las elecciones prometiendo acabar con la corrupción, acaba de llegar al poder en Lusaka y se ha encontrado con que la tesorería del país está ‘literalmente vacía’, dice. Es más, denuncia que incluso después del traspaso de poderes están encontrando funcionarios y gente del anterior gobierno tratando todavía de hacer transferencias ilícitas de dinero. También ha revelado que hay mucha gente que no está trabajando y está en nómina del gobierno. Hichilema promete reflotar este país rico en cobre. También lo prometió hace 5 años Edgar Lungu, el presidente saliente que ahora niega todas las irregularidades.

No invitaría a un café a Greg Abbott, al gobernador de Texas, ahora que ha entrado en vigor la ley del aborto más radical de EEUU. Prohíbe interrumpir el embarazo a partir de las seis semanas, antes de que la mayoría de mujeres sepan incluso si están embarazadas, y no ofrece excepciones por violación o incesto. Lleva además la salud reproductiva a una situación de caos al permitir a “cualquier persona” pueda demandar a mujeres, médicos o a familiares que auxilien en la interrupción de un embarazo. Una web impulsada por un grupo ultraconservador permite señalar de forma anónima a quien sospeche que ha estado vinculado con un aborto, por lo que los empleados de las clínicas ya no tienen ninguna seguridad jurídica. El Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, ha declinado pronunciarse sobre la ley texana y el presidente Biden acusa la norma de ser una violación de la Constitución. A todo esto, Greg Abbot, al tiempo que dice defender el derecho a la vida, el mismo día que entra en vigor su ley del aborto ha celebrado que por fin los texanos pueden llevar un arma en público sin necesitar ni licencia de armas ni verificación de antecedentes ni entrenamiento previo. También los alguaciles pueden llevar armas en las escuelas y lo huéspedes en los hoteles.

La prensa económica, con el profesor Rodríguez Braun

Carlos Rodríguez Braun hace un repaso por los principales titulares económicos. En Expansión, la CEOE dice que se perderán empleos con el aumento del SMI anunciado por Sánchez. Además, publican un editorial: "Pedro Sánchez trató ayer de recuperar el impulso perdido por su Gobierno debido al fuerte encarecimiento, entre otros, del recibo de la luz". Los expertos rechazan la medida por su impacto en el empleo y la inversión, pero las motivaciones son políticas. La subida, "bajo el mantra de una recuperación “justa” supondría una carga insoportable, especialmente pymes y los autónomos con empleados". También recogen la propuesta de Ayuso para eliminar todos los impuestos propios de Madrid. En Cinco Días, "los aerogeneradores Windar preparan su salida a Bolsa por 1.000 millones", "las ventas de coches caen a niveles de 2014 tras un flojo verano, y "Fluidra paga 203 millones por S. R. Smith para ganar músculo en EE UU". El Economista publica: "ACS y OHL se unen en el tren que irá de Manhattan a La Guardia", "La gala Altice compra el ‘contact center’ de Santander e Iberdrola" y "la deuda ESG provoca mayores caídas que la de otros bonos, más del 3 %".

En la prensa económica internacional, en la columna LEX del Financial Times, cuenta que hay que convencer a los inversores de que se puede salir adelante en un mercado con gran competencia. Además, los servicios de YouTube acumulan 50 millones de suscriptores de pago. Además, el Wall Street Journal informa que Apple va a permitir que los desarrolladores de apps informen de opciones de pago fuera de la tienda.

La viñeta económica de hoy

La prensa deportiva con Félix José Casillas

Félix José Casillas hace un repaso por los titulares deportivos. Hoy juega la selección masculina de fútbol en Suecia, donde nunca ha ganado España. Allí, España se juega gran parte de sus opciones para pasar de forma directa al próximo mundial. También hay una nueva etapa de la vuelta ciclista que subirá el puerto del Gamoniteiro. Griezmann marcó con la selección francesa y Cristiano Ronaldo marcó también contra Irlanda.