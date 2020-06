Monólogo de Alsina: "La tarjeta de memoria salpica a la Fiscalía"

La tarjeta pesadilla. Nuevo capítulo.

Hasta ahora el extraño caso de la tarjeta de memoria de Dina Bousselham sólo era un quebradero de cabeza para el jefe de ella, vicepresidente (segundo), Pablo Iglesias, una vez que el juez Garcia Castellón le retiró la condición de perjudicado y descartó que el robo hubiera sido organizado por el comisario Villarejo.

Desde este momento, el caso es también un quebradero de cabeza para la fiscalía anticorrupción. Para los fiscales que ejercen la acusación en el caso Villarejo, o los casos Villarejo, porque publica a partir de esta hora El Confidencial que la fiscalía filtró a la abogada de Iglesias, Marta Flor, información secreta. Datos confidenciales sobre la investigación del material que se encontró en casa del comisario (el disco duro con las carpetas Dina) y que dio pie a la causa judicial que instruye el juez García Castellón. Los fiscales, o en rigor, alguno de los fiscales que tiene relación directa con esta abogada le pasó la información y eso permitió que Iglesias ---dice la crónica--- convirtiera el procedimiento en una cruzada contra las cloacas del Estado en la campaña electoral de abril del año pasado.



Revela el diario conversaciones en Telegram entre la abogada Flor y miembros de la dirección de Podemos en la que ella cuenta que los fiscales les han pro-puesto que denuncien también la publicación de capturas que en 2016 hizo OK Diario y que pueden personarse como perjudicados todos los que aparecen en esas capturas, empezando por Pablo Iglesias. En febrero la abogada sabe que la fiscalía se propone pedir al juez un registro de la redacción de OK Diario, pese a que tal petición era una diligencia confidencial. Se menciona también cómo una periodista de nombre Patricia ha pedido permiso para dar la exclusiva sobre la vinculación del robo que sufrió Dina y lo que publicó el digital.

Éste es el resumen de la nueva información.

Curvas para la fiscalía en esta causa que ha ido mutando a medida que el juez ha ido revisando los informes y tomando declaración a la perjudicada, Bousselham, y a quien se personó como perjudicado pero ha dejado de serlo, el vicepresidente (segundo) del gobierno, Iglesias.

Les recuerdo que entre el juez y la fiscalía también ha habido diferencia de criterios respecto de Iglesias y de la situación en que se encuentra Dina Bousselham. Una vez que el magistrado concluyó que no cabe mantener a Iglesias como víctima de la conjura villareja porque no está probado que el robo del móvil lo hiciera un profesional con el fin de obtener material para ser utilizado contra Iglesias, la fiscalía planteó que se preguntara a la afectada, Bousselham, si perdonaba a quien hubiera podido apropiarse de su material personal e íntimo. Y el juez dijo quietos paraos que antes de perdonar a nadie hay que aclarar qué pasó con esa tarjeta. En concreto, quién la dañó y con qué fin. Quién incurrió en un posible delito de daño informático. Ésa es la investigación que sigue adelante y ésa es la razón de que quepa pensar que el juez acabe queriendo investigar al vicepresidente del gobierno (es una posibilidad, no un hecho).

Pero además, el juez sostiene que la misma abogada no debería representar a la víctima de un ataque a la intimidad y a su jefe, que ya no es ni afectado ni perjudicado y que mantuvo en su poder durante meses fotos, vídeos y capturas que no le pertenecían. Dijo el juez en su penúltimo auto: 'La ofendida debería contar con la asistencia legal prevista para que su decisión no se vea perturbada o influida por la posición que ocupa Iglesias en la organización política que ambos comparten'. O sea, que si ella es la ofendida y él la persona a la que podría perdonar (¿perdonarle qué?) no parece lógico que la abogada de los dos sea la misma. Perdonarle por lo que hubiera podido hacer.

A las nueve de la mañana el ruido estará en el Hemiciclo del Congreso y las nueces estarán en la mesa de negociación del ministerio de Trabajo. Lo de las nueces que me lo perdone el señor Esteban, portavoz parlamentario del PNV, que ayer se declaró hastiado de escuchar cómo se repite esta expresión.

Chip y Chop, los dibujos animados. Que en este caso serían Ortúzar y Esteban, los recogenueces (siempre se le atribuye al PNV esto de recoger las nueces mientras otros sacuden el árbol, frase atribuida a Arzalluz y que dio título a un libro de Isabel San Sebastián y Mamen Gurruchaga, qué mayores vamos siendo todos, incluido Aitor Esteban).

Las nueces de esta mañana no son del PNV, sino de la patronal y los sindicatos. Porque, salvo sorpresa, la reunión de esta mañana será la refinitiva para pactar la prórroga de los ERTE hasta final de septiembre.

Unai Sordo, el líder de Comisiones Obreras, anticipó anoche que los flecos están en vías de rematarse hoy mismo. Falta saber en qué condiciones se estirarán los ERTE pero, como él dijo, es una buena noticia que se despeje el horizonte y se dé seguridad a trabajadores y a empresarios. De empresas en crisis.

En la sesión de control del Congreso podremos comprobar esta mañana cuánto predicamento tiene Pedro Sánchez entre los suyos. O cuánto se han creído –--o saben que no tienen por qué creerse--- esta apelación del sábado al entendimiento y la concordia.

Los estribillos de los dos partidos principales en esta primera semana sin alarma son: el del PP, acusar al gobierno de ocultar los muertos y no levantar el teléfono para acordar nada con Casado; el del PSOE, acusar al PP de predicar en Europa contra la calidad democrática de España y maniobrar para que no prospere la inyección de dinero europeo. Si la negociación naufraga, también será culpa del PP. Y a la vez, ambas partes negocian el decreto que se vota mañana (sí, se negocia) y ambas partes buscan la vía legal para poder decretar confinamientos de municipios o provincias, en caso de rebrotes preocupantes, sin necesidad de declarar de nuevo el estado de alarma.

Pase lo que pase esta mañana en el Congreso, la gresca siempre tendrá más eco que todo lo que viene diciendo el gobernador del Banco de España, Hernández Cos, que ayer estuvo en la comisión de Patxi López para volver a pedir reformas y acuerdos que valgan para varias legislaturas.

La deuda pública alcanza el mayor nivel de nuestra historia y eso, que en una situación de emergencia como ésta se asume como inevitable, obliga a pensar cómo haremos después para irla reduciendo, so pena de que la financiación del Estado se encarezca tanto que a una crisis económica se añada una crisis de deuda. El primer golpe lo pararemos con la deuda europea, el famoso fondo común, que como le tuvo que explicar ayer Borrell a Rufián en esta misma comisión naturalmente tiene un precio. Preguntaba el diputado de Esquerra si la ayuda europea tendrá como condición que haya ajustes. En este estilo Rufián tan de Perry Mason en prácticas.

El dinero hay que devolvérselo a quien lo presta. Es deuda europea que entre todos los europeos habremos de devolver. Y si habrá ajustes, y cuáles, pues lo iremos viendo. Que Borrell tuviera dotes adivinatorias es un dato desconocido. Que a Rufián le moleste que siga teniendo un cargo sí se sabía.

