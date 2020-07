Monólogo de Alsina: "No le van a subir los impuestos, le van a hacer justicia fiscal"

Decíamos el lunes. No le llame usted 'subida de impuestos', llámele 'reforma fiscal'. No diga 'van a subirme el IVA', diga 'van a hacerme justicia fiscal'.

En su entrevista del domingo en La Vanguardia ---lo subrayamos aquí el lunes---el presidente Sánchez ya admitió que vienen subidas de impuestos. Cada vez que el gobierno habla de la necesidad de una reforma fiscal lo que está diciendo es que el Estado necesita más dinero para sostener los servicios públicos y para apuntalar la economía del país. Y el dinero sólo sale de dos sitios: o la deuda pública (dinero que nos prestan otros y que hay que devolver con intereses) o de los impuestos (dinero que están obligados a pagar los contribuyentes si así lo decide el Parlamento).

Ayer Sánchez dio un paso más en La Sexta y vino a admitir más cosas: que va a subir el IVA, que habrá nuevos impuestos especiales, que va a subir el impuesto de sociedades para algunas compañías y que no descarta subir el IRPF en los tramos más altos. Un combo fiscal en el que todo son subidas.

A diferencia de otras materias, en esto de los impuestos el presidente del gobierno es transparente. No porque lo pretenda, sino porque su repertorio de frases tapadera ya está muy visto. Ferreras le pregunta ayer por los impuestos. Y Sánchez coloca de inmediato lo de la reforma fiscal amparándose en que aquí el Estado recauda menos que la media europea, viejo comodín que han usado todos los gobiernos por aquello de que sólo nos comparamos con Europa para lo que en cada momento les interesa.

play

Que si va a subirnos usted los impuestos. ¿Yo? Reforma fiscal.

Pero lo interesante viene luego. Cuando Ferreras le pregunta por los impuestos ambientales, que como traen el marchamo de lo verde tienen buena prensa, el presidente confirma que los va a haber. Veamos: ¿nuevos impuestos ambientales, presidente?

Probemos ahora con el IVA, que es menos popular. ¿Va a subir el IVA, presidente?

No responde que sí. Luego es que sí. ¿Y la clase media?, le pregunta Antonio.

Cada vez que Sánchez dice 'mire' y no responde a lo que se le ha preguntado, es que sí. De manera que no le importará al presidente si vamos dando ya por hecho que va a pagar más impuestos todo el mundo.

Sánchez admite que debió haber declarado el estado de alarma antes, pero da en su descargo dos argumentos que se contradicen.

El primero, que no había información que justificara declararlo. Esto tan manido de 'lo que sabíamos entonces no es lo que sabemos ahora'.

El segundo, que los grupos parlamentarios no le habrían aprobado la alarma con el número de casos que había entonces.

Es una pregunta intencionada que carece de sentido: si usted no declaró la alarma porque no había datos para hacerlo, cómo iban a avalarle algo que según usted no estaba justificado. ¿No lo declaró antes porque no tenía datos o porque no se lo iban a avalar? Cuando admite que llegamos tarde, ¿cuánto de tarde?

El presidente colocó ayer otro conocido estribillo del argumentario gubertamental, éste que dice que la Organización Mundial de la Salud no declaró pandemia hasta el 11 de marzo.

Que es la forma de decir: ah, es que hasta que no se declaró pandemia no había por qué tomar medidas drásticas. En vista de que reincide el gobierno en usar este burladero, recordemos esto que ya contamos en nuestra serie documental 'Cuando fuimos ciegos'. Que la Organización Mundial de la Salud declare pandemia una enfermedad sólo significa que no se ha conseguido mantener a raya una epidemia y que se extiende ya por decenas de países. En concreto, el 11 de marzo se extendía por 114 países, entre ellos el nuestro. Había 118.000 contagiados en el mundo y 4.300 personas habían fallecido. Expresamente dijo el director general Gebreyesus ---recordémoslo una mañana más--- que la declaración de pandemia no cambiaba la evaluación que venía haciendo del riesgo.

Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS de la amenaza que representa este virus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer. La OMS ha estado evaluando este brote a todas horas y estamos pro-fundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción.

No era una forma de decir: ahora ya hay que tomar medidas. Al revés. Era una forma de decir: no se han querido ustedes enterar de que ya deberían haberlas tomado. Mensaje a todos los gobiernos del mundo.

