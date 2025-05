Monólogo de Alsina: "Pie en pared con Netanyahu"

Hombre, esto sí. Esto sí es serio. Menos eurovisión, menos televoto y menos mal perder y más actuar en el terreno que le es propio a los partidos y a los gobiernos: el Parlamento y las instituciones europeas.

Lo grave no es que la televisión pública israelí participe en un concurso de canciones, o que los directivos de otras televisiones públicas hayan descubierto ahora que las normas del certamen —voto de los espectadores incluido— se prestan a ser rentabilizadas por los más activos en detrimento de los más paraditos. Lo grave es que desde hace un año y medio vivir en Gaza se ha vuelto insoportable, que la tregua de enero fue un espejismo, que el gobierno de Israel finge ser receptivo a las peticiones de otros gobiernos amigos —lo fingió, sobre todo, con Biden, repetidamente toreado por Netayanhu—, y que prevalece, más allá de discursos y justificaciones, la pretensión de controlar militarmente todo el territorio y someter a las familias palestinas a la pesadilla ésta de evacuar a la carrera, regresar más adelante, volver a evacuar, volver a regresar, enterrando muertos entre desplazamiento y desplazamiento.

Esto es lo serio. Y de esto, que no de Eurovisión, es de lo que estuvieron hablando los ministros de Exteriores de los países europeos ayer para llegar a la conclusión de que si Netanyahu no afloja, lo que procede es poner en cuarentena el acuerdo que rige la relación entre la Unión Europea y el Estado de Israel.

Es, en efecto, un mensaje. Porque ni quedan suspendidas las relaciones diplomáticas ni quedan suspendidas las relaciones comerciales. Se trata de hacerle saber al primer ministro de Israel que Europa es muy consciente de que ni está respetando los derechos de esos seres humanos que son los habitantes de Gaza ni la toma militar de la franja está justificada por ningún principio democrático.

Netanyahu seguirá diciendo que lo suyo es un éxito tras otro éxito y tras otro éxito, y que Donald Trump le ama, pero en el año y medio que ha pasado no sólo ha dilapidado la solidaridad que recibió Israel al ser atacada salvajemente por los terroristas de Hamás, también ha ido perdiendo el favor de gobiernos que se habían significado como amigos de Israel y que ahora se esfuerzan en recordar que defender la existencia de Israel no equivale a justificar la operación limpieza de su primer ministro en Gaza. ‘Purificar Gaza’, lo llamó algún ministro israelí. ‘Repulsivo, atroz y monstruoso’, ha replicado el ministro de Exteriores británico, ayer, en su parlamento. Ministro laborista, o sea, de izquierdas, citando a un ex primer ministro conservador.

El gobierno británico ha ido más allá que la Unión Europea y ha suspendido la negociación que mantenía con el gobierno israelí para un nuevo tratado de comercio. Todo parado hasta que la monstruosidad de Gaza cese. Más contundente, en esto, que el gobierno de España, que todo lo que tiene suspendido es el comercio de armamento con empresas israelíes, las balas que quiso indultar Marlaska incluidas (hoy, por fin, dará cuenta de ese incómodo episodio el señor ministro).

Digamos que al presidente Sánchez le ha salido un competidor, llamado Starmer, a la hora de ir un paso por delante en la presión a Israel y la defensa de los palestinos, como diría Patxi López. Excesivamente obsequioso, quizá, ayer con su líder supremo.

Hombre, Patxi, si hablamos del mundo mundial, igual han sido bastante firmes todos los países de la Liga Árabe, ¿no? Es verdad que Sánchez ha hecho bandera del reconocimiento del Estado Palestino (y bien está) aunque en Europa haya tenido poco seguimiento, pero antes de que España lo hiciera ya habían dado ese paso ciento cuarenta gobiernos. Ochenta de ellos hace casi cuarenta años. En Europa, sólo Suecia, diez años antes que nosotros. Sánchez, en esto, ha sido beligerante y coherente, desmarcado de la mayoría de los gobiernos europeos. Pero de ahí a decir que no hay en el mundo nadie que le gane, a ver. Más que ombliguismo cañí es exceso de celo en la loa diaria al líder supremo.

Los mensajes de Sánchez

Una semana después de anunciar que emprendería acciones legales por la publicación de guasaps privados de Ábalos y el presidente Sánchez, el gobierno confirmó ayer que ni las ha emprendido ni sabe cuándo lo hará y en qué términos. Para ser tan grave lo que ha ocurrido —el gobierno dice—, no parece que tenga prisa en que se ocupe de ello un juzgado para que empiece cuanto antes la investigación. Ministra portavoz, por favor.

El gobierno tiene claro que se ha cometido un delito pero no ve necesario perseguirlo todavía —qué cosa tan rara—. El presidente ha sido víctima de una violación intolerable de su privacidad —Ábalos también, pero eso al gobierno le resbala— y aún no ha encontrado tiempo el presidente para denunciar, como perjudicado, lo que le han hecho —qué cosa tan rara—.

Es más, el gobierno (y el PSOE) recibieron el recado de un chantajista que amenazaba con difundir grabaciones que harían caer al gobierno si éste no se plegaba a unas exigencias bastante chuscas —El País lo ha dicho— y no se le escuchó ayer a la portavoz Alegría una denuncia pública con nombre y apellidos de quién ha tenido el cuajo de chantajear al presidente del gobierno —esto también es raro—. ¿Quién de la trama Koldo hace llegar amenazas al gobierno y por qué vía? ¿Y por qué el gobierno actúa como si su conocimiento del chantaje no se hubiera publicado? En fin, sigue habiendo más preguntas que respuestas en esta historia.

Santos Cerdán

El Confidencial se preguntaba ayer dónde estaba Santos Cerdán, por qué llevaba dos meses reduciendo al mínimo su exposición pública. Cerdán —no sé si consecuencia de esto— se apareció ayer ante los periodistas en el Congreso para dolerse por la sucesión de informaciones basadas en un informe de la UCO que, en teoría, sólo han visto quienes lo han elaborado. Tiene razón cuando dice que es incómodo verse en los papeles sin que el informe todavía esté en manos del juez y sin poder saber si recoge, en efecto, indicios de actos suyos presuntamente delictivos.

La incomodidad no se la negará nadie, bien sabe Cerdán cómo son estas cosas porque lleva toda la vida en política —es un infierno cuando te toca a ti, es un chollo cuando le toca a un adversario—. El capataz de Sánchez en el partido se declara en condiciones de refutar que él recibiera dos coches o dinero en metálico de la trama.

Este lunes lo que se publicó es que la UCO ha encontrado en los dispositivos de Koldo —que se ve que lo guardaba todo porque quizá también él piensa escribir sus memorias—, conversaciones con Santos Cerdán sobre adjudicaciones de obras. Conversaciones que podrían ser no guasaps sino grabaciones. Ignoro si esto tiene algo que ver con las grabaciones que amenazó con difundir el chantajista anónimo que hizo llegar sus advertencias al gobierno. Lo que sí ha querido confirmar Cerdán —declaración preventiva— es que él, en efecto, lleva años preguntando muchísimo por obras públicas en toda España.

Hombre, si su interés por las obras en toda España se debía a su condición de coordinador territorial del PSOE, no será equiparable a los 350 diputados, porque coordinador territorial del PSOE sólo había uno.

Un diputado por Navarra, o por donde sea, puede interesarse, claro que sí, por la obra pública pendiente en su circunscripción. Y lo normal es interesarse a la manera que lo hace un diputado en el Congreso, que es preguntando formalmente al gobierno. No sé si lo han hecho los 350 diputados de la Cámara, como dice Cerdán, pero frecuente, en efecto, es. Menos frecuente es que los 350 diputados hayan preguntado por las obras no formalmente al gobierno sino informalmente a Koldo. Esto ya no creo que lo hayan hecho todos los diputados. Recordemos que Koldo no pasaba de ser el hombre de los recados del ministro de Transportes, que lo mismo iba a la farmacia a comprarle un paracetamol que pagaba en efectivo las habitaciones de un hotel.

Koldo no era un secretario de Estado o un director general. Y como el ministro Puente nos ha explicado repetidamente este último año, el asesor no tenía competencia alguna sobre las adjudicaciones de obras. Las adjudicaciones, como nos recuerda el ministro Puente, las decide un comité técnico basándose en los criterios de la licitación y las calidad de las ofertas que se presentan. Con Koldo, entonces, ¿de qué había que hablar?

Como todo indica que Cerdán ya sabe de qué conversaciones se trata, esperemos —como él dice— a ver cómo las recoge el informe de la UCO antes de sacar conclusiones. Qué dice cada uno en esas conversaciones, con qué otras personas se habla de tramos de carretera o de túneles, y si hay (o no) algún indicio de que el diputado en cuestión, que es secretario de organización del partido que gobierna (no es un diputado cualquiera), más que requerir información sobre obras públicas lo que requería es que se favorezca a una empresa concreta. Orientar la adjudicación. Se verá.

Que Cerdán diga que nada de lo que él ha hecho es delito, la verdad es que mucha noticia no es. Pero ocurre que no será él, claro, quien determine si sus actos fueron perfectamente inocentes o sospechosamente ilícitos. Eso le corresponde valorarlo, acabáramos, al juez de instrucción. Después de todo, y como sabe Cerdán mejor que nadie, Koldo y Ábalos también se reclaman inocentes y eso nunca fue obstáculo para que el PSOE tratara a Koldo desde el primer minuto como un corrupto, suspendiera a Ábalos de militancia y le exigiera el acta de diputado.