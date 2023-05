Monólogo de Alsina: "Pasión por el interrail"

Al cabo de este fin de semana en el que Osasuna brilló como subcampeón de la Copa del Rey -y la ganó el Madrid-, la reina Letizia triunfó en el concurso de pamelas de la abadía de Westminster y Camila consiguió la corona que la consagra como la verdadera esposa de Carlos de Inglaterra en aquel matrimonio en que eran tres (con Lady Di). Qué más se le puede pedir a un fin de semana. (Alcaraz GP Miami).

En veinte días, votando

Ocho de mayo: en veinte días, votando. A saber cuántas cosas más pasarán antes del día veintiocho. La actualidad política es trepidante.

Hace una semana estábamos a vueltas con que el ministro Bolaños no tenía invitación para la Puerta del Sol y hoy lo que no tiene es vesícula. Ha tenido que pasar por boxes para una intervención rápida de la que sale con un problema menos. Y dispuesto a darlo todo en el sprint final (no confundir con Bruce Sprinter) hacia la meta volante de dentro de tres domingos.

El viernes empezará la campaña electoral, perdón por recordarle que oficialmente aún no ha empezado, con el mítin que Sánchez le piensa colocar al sufrido Joe Biden en la Casa Blanca. ¡Ánimo, Joe, un día es un día!

Sánchez no para de plagiarle cosas al PP

Se dolió nuestro presidente cuando le llamaron plagiador (y le pasaran el turnitin a su tesis doctoral) pero habrá de reconocer que, de un tiempo a esta parte, no para de plagiarle cosas al Partido Popular. Y sin citar la fuente. Entre las cosas que le copia a Feijóo y las que le birla a Podemos presentándolas como si fueran suyas, está acreditando una habilidad inusitada para la paternidad sobrevenida.

Hace dos semanas Feijóo se hizo acompañar de unos jóvenes en una terraza con vistas a la Puerta del Sol para anunciar su compromiso -caso de que alguna vez gobierne- de aplicar en toda España una medida que ya se aplica en regiones gobernadas por el PP. Esto es lo que dijo Feijóo... y esto es lo que dijo Sánchez en su mítin canario de ayer.

A ver si es que las recetas que manejan todos -socialdemócratas y conservadores- ¡son las mismas!

No sé yo si al pasarle el turnitin a este anuncio saltarían las alarmas. Dices: bueno, Feijóo dijo el 15% y Sánchez, el 20%. ¡No es lo mismo! No, claro, es más. Sánchez siempre te da más.

Lo que pasa es que el 20% es lo que aprobó el mes pasado la Xunta de Galicia. Y el diecisiete y medio lo que tiene anunciado la Junta de Castilla y León. Ayuso dice que ella también avala a los jóvenes que se meten a comprar piso. Jóvenes que nos estáis escuchando, ¡será por avalistas!

Ahora lo que va a tener que explicar el Gobierno es si su aval (bueno, el nuestro, el del ICO) se suma a los avales de los gobiernos autonómicos (que también es nuestro) o hay que elegir entre uno y otro. A ver si es que las recetas que manejan todos -socialdemócratas y conservadores- ¡son las mismas!

Pasión por el interrail

Segundo ejemplo de la mañana: esto es lo que dijo Feijóo en enero, cuando propuso en Fitur hacer un interrail español. Y esto es lo que dijo Sánchez el sábado ante su entregadísimo público murciano.

Claro que sí, todos y cada uno de los municipios. ¡Los ocho mil! Hazte un ocho mil con la tarifa Sánchez. Es verdad, presidente, que hay municipios a los que llegar en tren es fastidiado porque, aunque usted no se lo crea, hay pueblos españoles -bueno, incluso hay ciudades- a los que el tren no llega. Marbella, por ejemplo. Algete, por ejemplo, por citar una localidad que el presidente conoce bien.

Hay sitios a los que conviene iniciar el viaje siendo joven porque para cuando llegues ya habrás dejado de serlo

Y luego, a donde sí llega, pues hay sitios que conviene visitar, en efecto, cuando eres joven. O mejor: conviene iniciar el viaje siendo joven porque para cuando llegues ya habrás dejado de serlo.

Hay mucha gente que no lo sabe, pero Guillermo Fernández Vara se subió al tren en Madrid siendo estudiante de Bachillerato y llegó a Mérida con la carrera ya terminada. Listo para presidir la Junta porque ya tenía cincuenta años. La mitad de su vida se le había ido en un solo viaje en tren. Desde entonces viene prometiendo alta velocidad y padeciendo las largas que le dan desde el gobierno central.

En algunas comunidades esto del interrail español les provocó la risa tonta

Es natural que al escuchar esto del interrail español le diera la risa tonta. Como a Barbón o a Revilla: ¿a los jóvenes del interrail los han medido bien para asegurarse de que cabe en los túneles o como los trenes de cercanías?

Pero bueno, en Murcia debe de haber una enorme afición al interrail porque fue pronunciar esa palabra el presidente y venirse abajo el auditorio. Escuche.

Pasión por el interrail. La mitad del abono lo paga el Gobierno, qué generoso. Dices: no es para que viajen, es para que le voten

Si hubiera anunciado que llenará los embalses esta misma semana no habría habido semejante entusiasmo. Pasión por el interrail. La mitad del abono lo paga el Gobierno, qué generoso. A viajar, venga, a viajar.

Dices: no es para que viajen, es para que le voten. A ver, es compatible. Se pueden hacer las dos cosas a la vez. Y la gente dando ideas para atraer a más votantes jóvenes: ‘Págales el móvil, presidente’, ‘regálales una tablet’, ‘la suscripción a Nétflix, presidente, págales la suscripción a Netflix’, ‘la play, presidente, regálales una play’.

Ha debido de encontrar un tesoro en la Moncloa porque no para de anunciar cosas que cuestan un dinero y de las que no dijo ni palabra cuando se elaboraron los Presupuestos

En fin, propuestas para fomentar la emancipación y la cultura. Ha debido de pasarle a Sánchez lo que a esas personas despistadas que un buen día hacen limpieza y se encuentran con un montón de dinero que guardaron una vez y se habían olvidado de que lo tenían. Ha debido de encontrar un tesoro en la Moncloa, o algo, porque no para de anunciar cosas que cuestan un dinero y de las que no dijo ni palabra cuando se elaboraron los Presupuestos del Estado. Pero todo sea porque los chavales viajen.

Una idea de la derecha europea

Ya les conté a las siete que esta pasión por el interrail es, en origen, una idea de la derecha europea. ¡De Feijóo! No, de antes de Feijóo. La propuso Manfred Weber hace seis años. Y era mucho más ambiciosa que la de Sánchez. Nada de pagarle la mitad del abono a los jóvenes. Él, lo que propuso fue regalarle el interrail completo, todo gratis, a cada joven de la Unión Europea al cumplir los dieciocho años.

Si a Puigdemont, en su adolescencia, le hubieran regalado el interrail, hoy todavía existiría Convergencia

La Comisión Europea de entonces, menos espléndida que la de ahora, dijo que eso salía por un pico y que no era plan. Se quedo la cosa en el concurso éste que se hace ahora para conceder bonos gratis sólo a una parte de los aspirantes. Weber es aún más fan del interrail que el PSOE murciano. Porque entiende que regalar viajes por Europa contribuye a generar europeísmo y vacuna contra el populismo y los nacionalismos excluyentes. Esta vieja idea de que viajar es el mejor antídoto contra el nacionalismo. Y que si a Puigdemont, en su adolescencia, le hubieran regalado el interrail, hoy todavía existiría Convergencia.