Monólogo de Alsina: "El manager de Amador"

Es un no parar. Lo de los juzgados. Hoy le toca a Sánchez Pérez-Castejón comparecer como investigado. No el estudioso del franquismo, sino el músico. No el presidente del gobierno, sino su hermano.

David Sánchez Pérez-Castejón, cargo público en la administración provincial de Badajoz, es el Director de Artes Escénicas de la Diputación. No es exactamente un ciudadano particular, está contratado por una administración y tiene salario público, pero tiene razón su abogado cuando dice que si no fuera porque es el hermano del presidente o nunca habría habido caso o nunca le habría interesado el caso a la prensa.

En rigor, lo que sostiene el abogado es que no hay caso. Que, como mucho, estaríamos ante una infracción administrativa no cometida por él, sino por quien le contrata. En resumen, la investigación consiste en saber si la Diputación de Badajoz crea una plaza a la medida de David Sánchez por ser hermano de Pedro, que aún no era presidente, si eso constituye enchufismo o tráfico de influencias, y si él fingió su residencia en Portugal para pagar menos impuestos en España. De propina, si usted quiere, absentismo por haber aparecido poco por el despacho, pero eso no parece que esté tipificado como delito.

Hay un informe de Hacienda incorporado a la causa que no aprecia incumplimiento de obligaciones fiscales porque, por más que el otro Sánchez, el presidente, satanice a quienes tienen una fiscalidad más baja para atraer residentes, Portugal lo hace desde hace años e instalarse allí, aun trabajando en España, tampoco es ilícito.

Digamos que, en lo que se refiere al hermano, la cosa es más estética que criminal: trabajar, y cobras, de la Diputación de Badajoz pero resides en Portugal para tributar menos. Lo otro, si el puesto se creó por necesidad o por pura conveniencia, si se cumplieron las reglas o se forzaron, compete a quien le contrató, el presidente de la Diputación, Gallardo, que también está investigado. Y que, paradojas de la política, ejerce hoy de líder regional del PSOE pero en competición por mantener el cargo, porque Extremadura es uno de los pocos sitios donde de verdad hay primarias.

Y, paradoja máxima, a Gallardo lo han imputado por presunto trato de favor al hermano de Sánchez cuando Sánchez está intentando descabalgar de su sillón a Gallardo. Ferraz, que nunca se mete en estas cosas, ¿verdad?, va con Esther Gutiérrez, que el otro día en el debate puso a Gallardo como un trapo. Él le reprochó a ella que no plante cara al cupo catalán, en todas partes cuecen habas.

Total, que expectación mediática hay mucha esta mañana en el juzgado -a ver-, pero que al lado de los otros casos que venimos contando estos días, lo del director de orquesta hermano, con perdón, de puto amo tampoco parece que vaya a tener -esto es opinión- mucha más trascendencia. Hoy va al juzgado muy tranquilo, ha dicho el abogado. De lo suyo responde él. De lo de los demás, que respondan ellos.

En la causa del Supremo sobre elfiscal general García Ortiz sucedió ayer lo que el fiscal general quería que sucediera pero está por ver si con las consecuencias que él deseaba. ¿Qué sucedió? Que testificó Miguel Ángel Rodríguez y confirmó que fue él quien difundió entre periodistas el correo en el que el fiscal Salto no veía obstáculo para pactar con Amador el castigo correspondiente a un delito fiscal.

Si cabe llamar filtrar a difundir el correo que recibe un denunciado y que él mismo hace llegar a quien lo airea, pues sí, Rodríguez filtró. Pero habiéndolo hecho precisamente porque el afectado quería que se hiciese, no parece que haya vulnerado los derechos fundamentales de nadie.

Rodríguez confirma que él difundió el correo que llevó a algunos periodistas a ofrecer a sus lectores una versión distorsionada de los hechos, porque la iniciativa del pacto nunca fue del fiscal, sino del abogado. Ah, pero alega Rodríguez, tan joven y poco experimentado, que él no sabía que ese correo previo existía. Él no sabía, oiga. Él, que presume de saberlo casi todo. Él, que dice conocer cómo se despachan estos casos tan comunes de fraude fiscal, resulta que no sabía que la iniciativa para el acuerdo de conformidad parte siempre del presunto defraudador, no del fiscal que lo persigue.

Intoxicó a la prensa, qué le vamos a hacer, sin querer. También le colocó a los periodistas la milonga de que una orden política al fiscal Salto abortó el posible pacto. Admite que eso se lo inventó -bueno, lo llama deducción lógica-, porque para Rodríguez su actividad como jefe de gabinete de la presidenta de Madrid debe de incluir esta obligación tan ingrata de andar inventándose cosas para contaminar periodistas.

Al cabo de tanta confirmación, lo menos que habría de suceder es que Rodríguez sea relevado de su cargo de jefe de gabinete y pase a ser contratado como manager por el ciudadano particular González Amador, y así se paga él a su publicista de cabecera. Porque, a la puerta del Supremo, no se privó el manager de pronunciar un mítin y de poner deberes a los jueces del Supremo. El mítin, contra Sánchez, poca novedad. Y los deberes, estos.

Que lo sepa el juez instructor: tiene que sentar en el banquillo al fiscal general. Que lo sepa el tribunal que lo juzgue: tiene que condenarlo. Y no sólo eso, condena ejemplar. Que nunca he sabido bien lo que es. Se supone que la condena ha de ser justa, la ejemplaridad se presupone. Salvo que de lo que esté hablando Rodríguez no es de justicia, sino de escarmiento. Qué tendrá que pasar para que alguna vez escarmienten los jefes de gabinete y dejen de aprovecharse de su cargo, sus contactos y sus influencias, para distribuir munición contra los adversarios políticos.

No pasará a la historia de la retórica, pero pronunció su discurso -otro mítin- la vicepresidenta María Jesús Montero en su nueva calidad de persona que bebe los vientos por presidir el gobierno de Andalucía. La redentora cuyo advenimiento celebra, a la fuerza, qué remedio, el socialismo andaluz. Promete Montero -porque prometer siempre fue gratis- que ella sí llegará donde nunca llegó el mozo Espadas, a recuperar el gobierno autonómico.

La tarea inacabada. Hay que entenderlo: el PSOE sólo gobernó Andalucía 37 años. Ininterrumpidos. Con varias mayorías absolutas. En tan poco tiempo, y con las manos tan atadas, no hay quien modernice del todo una comunidad autónoma.

Tampoco pasará a la historia, ni de la retórica ni de las conmemoraciones, el deslucido acto inaugural del programa de fiestas por la defunción de Franco, todo el 2025 va a estar el difunto agonizando. No entusiasmó la ceremonia ni a los muy partidarios. (No, de Franco no, los partidarios de fingir que llevamos cincuenta años en libertad aunque llevemos cuarenta y siete).

El presidente pronunció un discurso -que para esto se le organizan, en realidad, todos los actos, para que se escuche (para que se le escuche)- que no fue lo bastante aplaudido. Porque gracias al extraordinario análisis que hizo el presidente, desde su magisterio sobre la historia de España y las incontables lecturas que tiene sobre la materia, gracias al análisis del presidente hoy ya es posible entender qué supuso el franquismo, cómo logró implantarse y por qué perduró cuarenta años. Fue por Elon Musk, o eso me pareció entenderle, pero igual me salté algún pasaje. El resumen de su clase magistral, preciso resumen, fue éste.

Eso es. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Puede volver el franquismo, se entiende que sin Franco (o con él, no sé, resucitado con inteligencia artificial). Ésta es la idea. Quien viera en su día la serie documental de su jefe de gabinete, que es doctor en Historia, no se habrá sorprendido porque el mensaje es ése: el pasado nos informa de cómo puede ser el futuro si no somos capaces de evitarlo.

Es verdad que, en los casi siete años que ya lleva gobernando, no puede presentar el presidente una hoja de servicios muy lúcida en este aspecto. No sólo no ha sabido evitar el crecimiento de la extrema derecha, es que cuando llegó a la Moncloa Vox no tenía un solo diputado y hoy está intratable en el 13% del voto y con encuestas que le dan más de cuarenta escaños. Cabe pensar que alguna responsabilidad asumirá también él en este cambio ocurrido, no hace noventa años sino ahora, en la sociedad que Sánchez gobierna.