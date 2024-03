Monólogo de Alsina: "Revigorizante Puigdemont, la amnistía vitamínica"

Si sufre usted de debilidad, falta de energía, malestar general, tómese un puigdemont. El revigorizante que le hará encarar la semana con otro ánimo. Frente al decaimiento, un compromiso de puigdemont. Si la flojera es colectiva, tómese dos. Puigdemont, el remedio para el decaimiento gubernativo. Para efectos secundarios, consulte a su farmacéutico. O mejor, a Bolaños, que es quien anda rematando el prospecto.

Tic tac, tic tac. Ya tenemos otra cuenta atrás en marcha. La comisión de Justicia del Congreso -paradoja que se llame de Justicia tratándose de lo que se trata- decide el jueves si hay nueva propuesta de ley de amnistía -una frase por aquí, un verbo por allá, un terrorismo nuevo que amnistía- o decae el proyecto y el plan Sánchez para el resto de legislatura se resquebraja. Qué será, será.

Tranquilos, diputados de la comisión de Justicia, que ya sabemos que ustedes no tienen ningún trabajo que hacer, en realidad, antes del jueves. Es fuera de la comisión, fuera del Congreso, incluso fuera de España donde el gobierno y los puigdemones andan peinando la enésima versión de su atascada criatura. Con enorme intensidad, por cierto. El País ya informó el jueves de que PSOE y Junts habían acercado posturas, cerca, cerca, estamos cerca.

Negociando el paraguas de la amnistía

Las conocidas fuentes bien informadas vienen contando que se negocia muchísimo, aceleradamente, no hacen otra cosa que negociar. ¿El qué? Pues el paraguas. Cómo garantizarle a Puigdemont que el paraguas de la amnistía le blindará de jueces esforzados en investigarle por nuevos delitos (paréntesis: aún no han conseguido juzgarle por los que ya están investigados porque el tipo se largó y no habido manera, hasta ahora, de que la justicia belga lo entregara, esto que el fugado llama el exilio y el gobierno ha dejado de llamar de ninguna manera).

¿Se ha resignado ya Puigdemont a que ni el ingeniero legislativo más creativo del gobierno pueda diseñar un paraguas que resista a los más audaces ingenieros jurídicos del país, es decir, los jueces del Supremo? Pues no se sabe. Pero como el sábado dijo que la etapa del exilio va a quedar atrás el personal ha interpretado que ya está hecho.

Nadie nos podrá decir que no hemos mantenido la posición. Puigdemont gusta de hablar de sí mismo en plural.

El jueves habrá fumata blanca

Que el jueves habrá fumata blanca. ¿Será el gobierno quien ha tragado con hacer una amnistía de goma, que valga lo mismo para amnistiar malversadores que sediciosos que presuntos terroristas? Pues tampoco se sabe. No sería la primera vez que el departamento creativo de la Moncloa estira la amnistía por algo de sus costados para meterle delincuentes que antes quedaban fuera. Lleva siendo el día a día de esta negociación desde el principio.

En rigor, la negociación ha consistido en que el gobierno iba cediendo cada vez un poco más mientras los puigdemones seguían sin ceder nada. Hoy ya cuesta creerlo, pero cuando empezó esta historia se nos quería convencer de que Junts había renunciado a la vía unilateral y se había vuelto constitucionalista, qué tiempos.

Según La Vanguardia, una pista clara de que el acuerdo (el que sea) está al caer es que el ministro Bolaños no acompañó a Sánchez a Roma este fin de semana a predicar que el alma misma de Europa está en riesgo. Dices: ¿por la amnistía? No, hombre, no, por la derecha. La amnistía es puro europeísmo. Y pura progresía.

Un asunto como la amnistía debería llevarse con más prudencia, más sosiego

El coro gubernamental hizo sonar las campanas porque la Comisión de Venecia, órgano consultivo de los países europeos para cuestiones jurídicas, encontró encomiable buscar la reconciliación política (o entre políticos). ¡Nos la avala!, entonó el viernes, exultante, el coro. Pasó por alto que, en esencia, lo que la comisión dice es que un asunto como éste, inédito en la España constitucional, ausente una referencia a la amnistía en el texto del 78, sensible porque supone dejar sin castigo delitos graves y sin reparación a sus víctimas, debería llevarse con más prudencia, más sosiego y menos prisas. Justo lo contario de lo que el gobierno viene exhibiendo.

No entiende la comisión que la ley se tramite de urgencia limitando la capacidad de objetarla de quienes no la comparten y prescindiendo del dictamen de los órganos consultivos domésticos.

Se pronuncia la Comisión de Venecia pero no se pronuncian los órganos españoles por una única razón: el gobierno no ha querido que lo hicieran. Y advierte de lo impropio que es ir rehaciendo una ley de amnistía en función de decisiones judiciales que afectan a personas concretas. Es decir, legislar para beneficiar a personas con nombre y apellidos. Que es algo que los negociadores, y su entorno, hace tiempo que no se molestan en negar.

La amnistía saldrá en los términos que Puigdemont quiera

Ahí está Jaume Asens, de Sumar, poniendo nombres al remiendo de la ley que está ultimándose. Nada nuevo bajo el sol, a estas alturas.

La presidencia del Senado ha analizado el borrador del dictamen de la Comisión de Venecia y concluye que en absoluto hay un aval a la amnistía y que los reproches que hace son profundos. Lo hace el Senado a sabiendas de que da igual lo que diga la presidencia del Senado, la comisión de Venecia o los españoles en las encuestas.

La amnistía va a salir en los términos en que Puigdemont quiera porque es el presidente Sánchez quien no puede permitirse ahora ya perderla. Su estabilidad como gobierno depende de cumplir con Puigdemont y sacar adelante el proyecto más impopular que ha presentado el gobierno, aquel que tiene en contra -y el gobierno lo sabe- a la abrumadora mayoría de los españoles. Ésta es la paradoja: para seguir gobernando a la sociedad española el presidente ha de ejecutar lo que la sociedad española rechaza.

El PSOE llega a marzo débil

Con razón están diciendo, ufanos, los puigdemones: ‘el PSOE llega a marzo tan débil que no puede negarse a reescribir lo que haga falta’. Galicia fue un revés, pero Koldo ha sido un terremoto. Koldo, como acelerante de la amnistía de goma, la que sea, como sea, pero que salga en el Congreso. Ya vendrán luego el Constitucional y Europa a decir lo que quieran, pero que salga.

Necesitamos un triunfo. El revigorizante Puigdemont contra el abatimiento socialista. Si sufre de debilidad, tómese un comprimido. Si es Francina Armengol, hoy tómese dos.