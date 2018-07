Ahmadineyad y el cine

Fue hace cinco años, cuando aún no estaba Obama en la Casa Blanca, cuando aún no se había convertido Irán en el principal dolor de cabeza de la política exterior norteamericana y cuando aún no había amenazado el régimen iraní con cerrar el estrecho de Ormuz desatando las sanciones económicas de Washington y el embargo al petróleo iraní por la Unión Europea. No consta que Ahmadineyad vaya a viajar a Los Ángeles a promocionar la película iraní que compite este año en dos categorías de los Oscar -de Jamenei, el líder de los clérigos iraníes (y más poderoso aún que el bocas de Ahmadineyad) de Jamenei ni hablamos porque éste no viaja nunca fuera de Irán ni se reúne con dirigentes occidentales-.

Al régimen no le habrá producido la menor alegría que esta película, “Nader y Simin, una separación ”, parta como favorita a la mejor película en habla no inglesa y pueda llevarse el premio al mejor guión original, como no le ha hecho la menor gracia el éxito que viene cosechando la cinta en los festivales internacionales. ¿Por qué?. Porque es la historia de un matrimonio corriente, de la clase media de Teherán, con una esposa que desea irse a vivir a otro país para que su hija tenga más oportunidades y un marido que no desea irse porque debe cuidar a su padre enfermo de alzheimer. No es una historia de política, o de religión, no es una obra de denuncia. Peroporque entiende que a los occidentales nos gusta premiar películas que hablan de las penurias de la genteCon todo, autorizó que se filmara la película, porque en Irán es el gobierno el que decide qué película se puede hacer y cuál no,(sin responder preguntas políticas en las ruedas de prensa, sin besar jamás a las actrices que le entregan los premios en los festivales), y es el gobierno el que, por el contrario, mantiene encarcelado aotro director, bajo la acusación de hacer propaganda contra el régimen y obstinarse en defender la libertad -porque Panahi compartió el entusiasmo por la revolución verde, ¿?-. “Nader y Simin” ha obtenido muy elogiosas críticas y probablemente ganará el oscar; siempre quedará la duda de qué parte hubiera sido distinta en el guión de no haber tenido que renunciar a nada para sortear la censura. El régimen teme a la libertad y teme a las mujeres., condenada a dos años de prisión por defender los derechos humanos y muerta de un paro cardiaco cuando asistía al entierro de su padre, también activista por la libertad y también perseguido y encarcelado.En España no existe un régimen represivo que inventa leyes y cargos para encarcelar disidentes. En España no se mete en prisión a la gente por defender los derechos humanos.. El disgusto, legítimo, que muchos sienten por ver procesado al juez Garzón no justifica que se digan (y se jaleen) sandeces.Ha comenzado el segundo juicio a. Magistrado que, a día de hoy, sigue siendo perfectamente inocente. Esta vez se le juzga porpara instruir la denuncia sobre las fosas comunes de la represión franquistaY este segundo juicio ha comenzado con más ruido alrededor, si cabe, que el anterior.Y con “observadores internacionales”, como dicen algunos medios. No hace falta insistir en que aquí cada cual tiene derecho a pensar como quiera y a expresarlo públicamente. Pero, al margen de la opinión que cada uno tenga sobre este juicio, hombre,. Están siguiendo(que es una ONG formada por jueces y abogados veteranos).Son internacionales en la medida en que son extranjeros. Y observar, pues seguramente observan. Pero llamarlosporque ésta es una denominación que se reserva a las personas enviadas por organizaciones internacionales de carácter público (la ONU, la OSCE, el Parlamento Europeo) a países donde está en duda la calidad democrática y la limpieza de los procesos. Hay observadores internacionales en las elecciones en Túnez, pero no en las salas de justicia españolas.Para estos enviados de ONGs internacionales está claro que Garzón es el bueno y los jueces del Supremo una panda de paniaguados al servicio del poder (¿de qué poder?, si este proceso se inició estando en el poder el gobierno anterior, que es el que impulsó la memoria histórica), un hatajo de prevaricadores sin fronteras.Enchufados todos ellos, se supone. No hace falta recurrir al brochazo maniqueo para defender las actuaciones de Garzón,Las exageraciones “de parte” nada aportan, y en nada modifican, los hechos que son objeto de juicio y sobre los que Garzón aún no ha sido condenado, es decir, “”, como diríaen estos momentos es perfectamente inocente. Y