Marta García Aller: "Están cruzando tantas líneas rojas que el riesgo de guerra total acongoja"

Está pasando. Está pasando lo que ayer mismo muchos preferían pensar que no tenía sentido que pasara. Pero qué guerras tienen sentido. Quienes decían que Irán no atacaría directamente a Israel, que sería una locura, que cómo iba Irán a responder directamente, se equivocaron. La guerra ya ha escalado. No sabemos hasta dónde. Es posible que estemos en lo que podría ser el momento más peligroso en la historia de Oriente Próximo. Y anda que no hay momentos peligrosos en la historia de Oriente Próximo. Hezbolá atacó Israel. Israel atacó Líbano. Ahora Irán ha atacado Israel. La Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria Iraní le ha lanzado unos 200 misiles balísticos. Netanyahu dice que Irán ha cometido un error. Irán dice que es na respuesta racional. Es momento de contener la respiración.

En el mejor de los casos, Estados Unidos será capaz de contener una escalada, contando con que a Irán no le interesa un daño aun mayor a sus infraestructuras y su economía ya maltrecha. Ese es en el mejor de los casos. En que, como pasó en abril, Israel con ayuda de Estados Unidos interceptara todos los misiles y se considerase un éxito de la defensa israelí.

Acabó en una respuesta con daños menores en alguna base militar iraní pero sin atacar infraestructuras nucleares. Bueno, acabar es un decir. En los ataques de abril, Teherán respondía a los bombardeos de Israel a la embajada de Irán en Damasco y avisó con 72 horas. Esta vez no hubo aviso y los ataques iraníes buscaban causar el mayor daño posible.

Así que esta escalada es cada vez menos simbólica y más peligrosa. En abril, Biden tenía más capacidad de presión que ahora que le quedan apenas cuatro semanas en el cargo. Así que Israel tiene más margen para escalar una respuesta contra Irán. Una guerra de misiles podría culminar en que Estados Unidos se uniera a Israel para destruir el programa nuclear de Irán. Y si Israel responde, es previsible que Irán lo haga después. Lo difícil de prever es dónde puede acabar una escalada como esta.

Están cruzando tantas líneas rojas que el riesgo de guerra total acongoja.