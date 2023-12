Marta García Aller: "La persona del año es una cantante, la actualidad parece normal por un instante"

La persona del año 2023 para la revista Time ha sido Taylor Swift. Creo que es una buena señal que la cantante americana se haya impuesto al rey Carlos III, Xi Jinping, Sam Altman y Barbie, que eran finalistas.

Llevábamos unos años muy intensos. Fíjate en los últimos elegidos. El año pasado, cuando Rusia invadió Ucrania, fue Zelenski. En 2021, el siempre inquietante Elon Musk. En el 20, el año que empezó el Covid, Joe Biden y Kamala Harris (¿te acuerdas de Kamala Harris?), que anda que no fueron agitadas aquellas elecciones ¡y ese recuento!… Unas semanas después fue el asalto al Capitolio.

Por eso es una gran noticia que este año la persona del año sea Taylor Swift, una artista, alguien rico y famoso, y no alguien que defiende o amenaza el orden mundial. Nos recuerda a aquellos años en que no estaban pasando cosas extraordinarias todo el rato, las democracias occidentales no estaban amenazadas o no llegaba una tecnología que estaba a punto de cambiarlo todo, todo el rato.

Taylor Swift es un fenómeno global. A punto estuvo de convertirse en palabra de año para Oxford ‘Swiftie’, que es como se llama a los seguidores de Swift. Como compositora, Time la compara a Bob Dylan y Paul McCartney. Como artista, a Elvis Presley y Madonna. Su gira ha impulsado la economía estadounidense en 5.000 millones y su impacto sale en los informes de la Reserva Federal.

Es la reina de los escenarios, un icono generacional y también una empresaria con mucho poder en la industria del entretenimiento. En la entrevista en Time, critica a las discográficas por su trato a las jóvenes estrellas del pop. “Cuando un artista es lo suficientemente maduro como para afrontar psicológicamente el trabajo, normalmente lo echan”. Por eso dice que empezó a reinventarse a cada álbum con un nuevo yo, porque es más difícil acertar a un objetivo en movimiento. Y con lo rápido que cambia todo, tiene sentido que Taylor Swift sea la persona del año.

¿Moraleja?

La persona del año es una cantante, la actualidad parece normal por un instante.