Marta García Aller: "Lo más difícil que hizo la reina Isabel II fue precisamente no hacer nada"

Buenos días, Carlos

Ha muerto la reina Isabel II. Y con su muerte no solo desaparece una jefa de estado. Desaparece el último gran referente del siglo XX. Las monarquías sirven precisamente para transmitir continuidad frente al cambio. Y si Isabel II era la mayor de las continuidades, su muerte representa el cambio definitivo en medio de tantos cambios. Ella era la roca en la que se ha construido la Gran Bretaña moderna, lo decía Liz Truss, la primera ministra recién nombrada que en su juventud fue republicana.

Pero igual que Liz Truss, la mayoría de británicos republicanos dejaron de serlo ante Isabel II. Contra esta reina y su profesionalidad, lo peor que podían decir los de ella es que era muy buena en su trabajo, pero que eso era pura casualidad, porque da igual que un monarca sea bueno o no, el problema es que el empleo no se lo dan por eso.

Y de todo lo que se está escribiendo para ensalzar su inmenso papel en la historia me quedo con quienes le reconocen que lo más difícil que hizo la reina Isabel II en sus 70 años de reinado fue precisamente no hacer nada. Ser neutral políticamente. Invisible salvo cuando tenia que dejar de serlo. Seguramente para un rey, para una reina, no hacer nada sea lo más difícil de todo. Ni hacer nada que no deba, ni decir lo que piensa. Despachar con 15 primeros ministros en siete décadas y que sus súbditos desconozcan sus convicciones pero reconozcan su compromiso. La reina, the queen, cumplió con escrúpulo la neutralidad, ese no hacer. No puede decir lo mismo su hijo Carlos, Carlos III, que llega al trono con mucho pasado y no pocos líos y opiniones. La monarquía es símbolo de continuidad, sí, pero suceder a Isabel II no va a ser fácil para su primogénito, por más que lleve 73 años preparándose para ello. O tal vez por eso.

¿Moraleja?

Más difícil que no hacer nada siendo monarca, es no hacerlo mientras esperas a serlo.