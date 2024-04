Marta García Aller: "Israel no deja que se informe desde Gaza, hasta una foto considera una amenaza"

Mostrar una foto por la radio no es fácil, pero la imagen que ha ganado el World Press Photo lo merece. Es del fotoperiodista palestino Mohammed Salem que muestra una mujer que abraza a su sobrina que acaba de perder la vida en la Franja de Gaza. La mujer lleva un vestido azul y un velo marrón que le cubre la cabeza y está agachada en el suelo, derrotada, abrazando a la niña. Pero a la niña no la vemos, está envuelta en una sábana blanca con la que se cubre a los muertos.

No se ve el rostro de la mujer, ni de la niña. Solo se ve dolor, dolor por todas partes. Un dolor universal y familiar como el de una Piedad. Aquí no es la Virgen María sosteniendo a Jesucristo, es Inas Abu Maamar, de 36 años, y su sobrina Saly, de 5 años que murió junto a su madre y su hermana cuando su casa fue destruida por un misil israelí.

La foto muestra a Inas llorando la muerte de Saly, pero en esa sábana podría estar cualquiera de las decenas de miles de niños que han muerto desde que empezaron los bombardeos israelíes en represalia a los atentados de Hamas del 7 de octubre. Mujeres y niños representan más de dos tercios de las víctimas mortales en Gaza, según la ONU.

También han muerto más periodistas en Gaza que en cualquier otro conflicto desde 1992, la mayoría palestinos. No es casual que el ganador del World Press Photo sea por tanto un periodista palestino. Desde Gaza solo pueden informar periodistas gazatíes porque Israel no deja que nadie entre a informar. No solo informan de lo que está sucediendo. Son parte de ello. Salem, que trabaja para la agencia de noticias Reuters, tomó la foto de Inas agachada en el suelo, abrazando a niña, en la morgue del Hospital Nasser, solo unos días después de que su propia esposa diera a luz allí.

¿Moraleja?

Israel no deja que se informe desde Gaza, hasta una foto considera una amenaza.