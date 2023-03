Marta García Aller, sobre la gestación subrogada: "El mercado no puede comprarlo todo y menos una vida"

No es fácil poner a un país entero a opinar. Lo ha conseguido la portada de Hola de Ana Obregón saliendo de un hospital de Miami con un hijo recién comprado. Y digo comprado porque el precio estimado que puede costar un proceso de vientre de alquiler en Estados Unidos es de entre 100.000 y 200.000 euros. ¿Si decimos que el vientre se alquila no deberíamos decir que el niño se compra?

Niña, en este caso. Se llama Ana, como la madre. Aunque como la gestación subrogada en España es ilegal, para que Ana sea inscrita aquí como hija de Ana necesitará un procedimiento judicial.

No es fácil poner a un país a opinar, pero más difícil todavía es ponerlo a dudar. Y cuantas más vueltas le doy más dudas me surgen de los límites éticos y jurídicos.

Por dueños, dueñas, que seamos de nuestro cuerpo, esa libertad tiene límites. No se puede, por ejemplo, vender un riñón por muy tuyo que sea. El mercado no puede comprarlo todo y menos una vida. Pero está la idea de la gestación altruista, la que solo Ciudadanos defiende en España. Esa idea, a la canadiense, siempre me había parecido mejor. Ahora dudo.

Dudo también si en este debate hay que poner el foco en las madres, ni en las gestantes ni en las firmantes. ¿Y si ponemos el foco en los bebés? Una vida no se puede vender. ¿Y regalar? ¿No es tratarlo también como mercancía? También dudo mucho que llamar vasijas al cuerpo de las mujeres que gestan para otra sea muy feminista.

Otra duda es la edad. 68 tiene Ana Obregón. En España, 45 años es el límite para adoptar. También los tratamientos de fertilidad tienen límite. La gestación subrogada, no. Otra de las desventajas de no tenerla regulada en España. ¿Y tiene sentido que se pueda legalizar luego una filiación que la ley española prohíbe? ¿Protege al menor o fomenta más casos?

Hay dos polémicas distintas, una la de la gestación y otra la de la edad. A Obregón se la critica más por lo segundo que por lo primero. Otra duda, ¿cuando es un hombre el que es padre a esa edad se le critica tanto?

¿Moraleja?

Ana Obregón trae la gestación subrogada al debate nacional, pero falta una reflexión más profunda y racional.