Marta García Aller: "Estados Unidos está cada vez más dividido, gane uno u otro partido"

Estos días se nos recomienda a los que estamos en Washington tener cuidado y no salir de casa. Nada que ver con la situación política ni el atentado del otro día, sino por los 100 grados (Fahrenheit, claro), unos 38 grados centígrados. Aunque no es por la ola de calor por lo que Washington parece estos días una sartén con aceite hirviendo. Esa fue la metáfora que utilizó el experto de un think tank cerquita del Capitolio al preguntarle cómo veía la cosa estos días. Una sartén con aceite hirviendo a la que le caen gotas de agua, añadió.

Esta semana de calor y tensión en Washington habré hablado con más de una veintena de funcionarios, economistas y profesores, y camareras, taxistas y periodistas, la conclusión siempre es la misma. La división es cada vez más profunda.

Una mitad del país siente que Washington se ha olvidado de su sufrimiento durante 40 años y solo Trump les puede ayudar. La otra mitad teme que si vuelve Trump sean muchos de sus derechos e incluso la democracia la que sufra.

La situación ya era confusa. Después del atentado contra Trump, más todavía. Eso sí, expertos a izquierda y derecha, están de acuerdo en que lo peor se ha evitado. Por poco. Apenas un centímetro. Si la bala hubiera matado a Trump, la sartén hirviendo ya habría provocado un incendio social.

Pero muchos piensan que, gane quien gane, tras las elecciones va a ser caótico. Algunos no saben ya qué temer más, si que Trump gane o pierda. Temen que si pierde ni él ni muchos de sus seguidores, armados, acepten el resultado.

Lo más parecido a una buena noticia que ven los demócratas con los que he hablado en Washington es que por lo menos la próxima vez la ciudad va a estar totalmente blindada para evitar otro asalto al Capitolio. Las elecciones son en invierno. Y si esto sigue así, las autoridades volverán a recomendar no salir de casa. Y esta vez no va a ser por el tiempo.

¿Moraleja?

Estados Unidos está cada vez más dividido, gane uno u otro partido.