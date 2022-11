Marta García Aller: "Si esta Navidad tu ayuntamiento pone pistas de hielo, que luego te hable de ahorro energético es un camelo"

Creo que fue en verano la primera vez que en este programa, siempre dando primicias, empezamos a anticipar la polémica con las luces de esta Navidad. La duda era, y es, cómo combinar el atrezzo navideño con el ahorro energético, más importante que nunca no solo por el cambio climático, sino por la inflación y la guerra de Ucrania.

Cada ciudad está haciendo lo que puede, más bien lo que quiere. Vigo ya ha encendido las luces. Málaga y Huelva van a encenderlas este próximo fin de semana. Otras ciudades, como Cádiz y Sevilla, lo retrasan hasta el puente de diciembre para contribuir, dicen, al ahorro energético reduciendo los días.

Pero para la atención que le estamos prestando a las luces navideñas para hablar de ahorro energético, qué poco estamos hablado de las pistas de hielo al aire libre que de un tiempo a esta parte se han puesto de moda en Navidad.

A ver, poner una pista de hielo en el centro de Granada o en la Plaza de España de Madrid puede ser divertido, no digo que no, pero mucha preocupación por el ahorro energético desde luego no transmite.

En otros países que se están tomando más en serio el ahorro energético navideño que aquí, como en Francia y Alemania, han eliminado muchas más horas de luces en los mercados navideños y estas tradicionales pistas de patinaje sobre hielo al aire libre. Y eso en países donde el patinaje sobre hielo sí que tiene tradición. Las están sustituyendo por pistas de patinaje sobre ruedas. Así se ahorran el coste de mantener la pista suficientemente fría con las facturas de electricidad y la sequía disparadas.

Y si hasta en el norte de Europa las pistas de hielo al aire libre empiezan a estar mal vistas por el derroche energético que suponen, la verdad, no sé qué hacemos en España poniendo pistas de hielo en nuestras plazas fingiendo tener un clima del norte que ya ni el norte tienen.

¿Moraleja?

Si esta Navidad tu ayuntamiento pone pistas de hielo, que luego te hable de ahorro energético es un camelo.