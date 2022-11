Marta García Aller: "El error de usar el machismo como coartada para tapar la chapuza de una ley"

Este Gobierno está consiguiendo algo que hasta hace unos días parecía impensable. Poner de acuerdo en algo a todos los jueces, sin distinción. Tanto los llamados conservadores como los progresistas, que ya sabes que en este país somos muy de sexar a los jueces por ideología. Están todos indignados. Y mira que es difícil en este país poner a todos de acuerdo en algo, y más en la judicatura.

Están de acuerdo los jueces, cómo no iban a estarlo, en que recibir insultos desde el Ministerio de Igualdad es injusto e indignante. Dicen que si Tribunales de toda España están aplicando reducciones de pena a violadores es como efecto de la entrada en vigor de la ley del sí es sí, que rebaja indirectamente la horquilla de penas para algunos supuestos. Dicen que esa grieta que no les deja más remedio que aplicar la norma más favorable al reo, tal y como recoge la Constitución.

Tanto la ministra Irene Montero como la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la jueza Vicky Rosell, culpan de este efecto no deseado de la ‘Ley del sí es sí’ a los jueces. Les acusan a todos, y todas, de machistas, de ‘fachas con toga’ y de nada menos que de incumplir la ley. No reconocen error alguno.

Hasta Juezas y Jueces para la Democracia, la asociación progresista a la que pertenece Rosell, acusa al Ministerio de Igualdad de no haber previsto esa consecuencia de la ley y, en vez de reconocerlo, cargar contra los jueces.

Los errores en la técnica jurídica se lo dejo a los que saben más de técnica jurídica. Más evidente es el error de usar el machismo como coartada para tapar la chapuza de no haber preparado mejor una ley, que por otra parte, me parece muy necesaria.

Desde el Ministerio de Igualdad se insistió que esto que está pasando no pasaría. Y advertencias hubo. No es creíble que a las que llevan años denunciando la justicia patriarcal les haya pillado por sorpresa el machismo que ahora denuncian. Si tanto machismo ven en la judicatura, más motivo entonces para haber redactado una ley que no dejara grieta alguna.

¿Moraleja?

Machista es una palabra que necesitamos, y mucho, para seguir denunciando la desigualdad, no para tapar negligencias y eludir la responsabilidad.