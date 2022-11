Marta García Aller: "La atención está en si los republicanos respetarán o no lo que salga de las urnas"

LEER MÁS Elecciones en EEUU: Los republicanos logran mayoría en la Cámara de Representantes

Mientras se ultima el recuento de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, ya sabes, las ‘midterm’, ya hay algunos indicios tentadores para hacer cábalas con lo que puede pasar en las próximas elecciones en EEUU. Ya sabes, esta ansia nuestra por anticiparnos siempre a lo que va a venir, en vez de lo que tenemos entre manos.

Lo que tenemos entre manos es el control del Senado y el Congreso, pero también las pistas de quién puede ser el posible aspirante republicano a la Casa Blanca. La peor noticia de esta noche para Trump ha sido paradójicamente un buen resultado republicano. Uno muy bueno. El que ha sacado Ron DeSantis, de 44 años, el gobernador de Florida. Tan bueno que parece más probable que se anime a presentar su candidatura al Partido Republicano.

El propio Trump debe de verlo probable, porque ya ha salido a amenazar a De Santis insinuando que tiene información comprometedora sobre él y la sacará si se atreve a presentarse para 2024. Si las primarias republicanas se pusieran feas, sería un regalo para el Partido Demócrata, aunque en las urnas se confirme el varapalo.

Sin embargo, de momento todo esto no son más que elucubraciones. Y esta noche hay mucho en juego. Más allá del Congreso y el Senado, está en juego el respeto a las propias reglas del juego. Estas son las primeras elecciones en EEUU que se celebran desde la crisis institucional de 2020, cuando Trump se negó a aceptar el resultado electoral.

Así que más allá de cuál sea el resultado de estas elecciones, la atención está en si los republicanos van a respetar o no lo que salga de las urnas allá donde no ganen. Muchos han hecho de sembrar sospechas de fraude buena parte de su estrategia de campaña. Y con los líos legales y la teoría de la conspiración puede llegar más caos y más deslegitimación para las próximas elecciones, sea o no sea Trump el candidato. Pero a lo mejor nos estamos adelantando demasiado, ni siquiera sabemos si Biden va a presentarse.

¿Moraleja?

Veremos quién gana la Cámara de Representantes, pero el respeto a los resultados será lo más importante.