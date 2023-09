Marta García Aller, a Alfonso Guerra: "Criticar el aspecto de alguien para descalificar sus argumentos políticos ya no es gracioso"

Cuando Hillary Clinton publicó sus memorias, bromeaba que debería haberlas titulado 'Crónicas de un coletero: 112 países y todavía se trata de mi pelo'. Daba igual que diera un discurso en la ONU, o viajara a Afganistán, muchos titulares iban a preocuparse máspor cómo iba peinada. Cuando era secretaria de Estado solía llevar el pelo largo y hacerse coletas porque le era más fácil peinárselo ella misma, si iba en misión a algún país en conflicto decía que no era práctico andar incluyendo un peluquero en la agenda de seguridad nacional. También por eso se la criticaba. Hiciera lo que hiciera, le dedicara mucho o poco tiempo a arreglarse, iba a ser criticada por ello. Los políticos no tenían ese problema. Las políticas sí.

Era tan habitual la controversia con el pelo de Hillary Clinton, que en un discurso aconsejó a los alumnos de Yale, sobre todo a las alumnas que "prestaran mucha atención a su pelo, porque todos los demás lo harían". Era una de sus conclusiones tras muchos años en el poder que puede sonar frívola, pero era real. Define una época. Una época que suena lejana pero que no lo es tanto.

Así que cuando ayer Alfonso Guerra bromeó en 'Espejo Público', para cuestionar la falta de rigor político y jurídico de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que pasaba mucho tiempo en la peluquería, en realidad lo que estaba era cuestionándose a sí mismo como intérprete de la actualidad, y que entienda el cambio de época desde que el vicepresidente era él.

Sería una broma, pero andar criticando a alguien por su aspecto para descalificar sus argumentos políticos ya no es gracioso. Y no es que sea políticamente incorrecto, que es como a menudo se llama a la mala educación, es que ese tipo de comentarios son como el gotelé, se han quedado obsoletos.

Anda que no tenía argumentos Alfonso Guerra para criticar la acción política de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Pues fue a elegir una que a quien lo descalifica es a él. No es que ya no se pueda decir nada, es que ahora el que dice algo así se retrata solito fuera de su tiempo.

¿Moraleja?

Conviene entender mejor cómo ha cambiado el mundo, para ir dando lecciones a las nuevas generaciones.