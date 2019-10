Josemi: "De niño no podía contar nada de lo que pasaba en el colegio no se fueran a pensar en casa que era comunista"

LA VIDA DE JOSEMI

Josemi Rodríguez-Sieiro cuenta lo mal que lo pasó cuando le internaron en Inglaterra con la higiene de aquel país, "yo lo pasé muy mal en la ignorancia de mis padres", comenta. Además, explica que no les podía decir nada "no se fueran a pensar en casa que era comunista". Por eso, justifica ahora su extrema limpieza, "me cambio de calcetines y de calzoncillos las veces que haga falta al día". Por otro lado, le asegura al niño mísero, Arturito, que nunca lo va a adoptar.