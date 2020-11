Josemi: "Me han embargado 70 euros"

Josemi Rodríguez Sieiro explica en Más de uno que ha venido a Madrid y se ha dado cuenta que la actividad cultural está muy abandonada, aunque reconoce que le "pierde" estar por la ciudad, aunque se vuelve a Galicia hasta principios de diciembre.

"Me han embargado 70 euros", nos dice Josemi, pero no se muestra preocupado. "A mí lo que me puede quitar el sueño es pensar en toda esa gente que ha tenido víctimas en su familia", confiesa.

Además, hoy ha salido el anuncio de la lotería y Josemi nos cuenta que este año no lleva mucha en comparación a otros años.