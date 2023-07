En Más de uno

La indignación de Josemi con el look de las invitadas a la boda de Tamara Falcó: "Es un error"

Josemi Rodríguez-Sieiro valora en Más de Uno los looks de la boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, destacando los "fantásticos" vestidos de la novia, aunque no el traje del novio, que "no eligió el chaqué correcto". Las madres, Isabel Preysler fue "fabulosa" y Carolina Molas vistió un traje muy bonito aunque con color inviernal. Critica los trajes largos que llevaron muchas señoras y aboga por los trajes midi, que favorecieron a las invitadas.