LA VIDA DE JOSEMI

Josemi Rodríguez-Sieiro nos cuenta en Más de uno su indignación con una señora que le dijo que Carlos Alsina no duerme porque después de trabajar se va al bingo. Por otro lado, comenta "el metro no me gusta" y confirma "en Madrid he ido un día desde Velázquez hasta la Plaza de Toros y me di cuenta que prefería ir andando".