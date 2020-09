El comentario de De la Morena, sobre el VAR: "¿Queremos un fútbol más clásico y polémico o más justo?"

Pensé ayer que Suárez les iba a dar el día a los barcelonistas. Había debutado con el Atleti, y en 20 minutos había hecho dos goles, y el Atleti le hizo seis al Granada, y dio sensación de un equipo con más quilates de fútbol y sobre todo con mucha punta afilada. La tarde del domingo se fue haciendo noche entre los comentarios de admiración hacia ese Atleti y Luis Suárez, su nuevo 9.

Pero se hizo de noche, y saltó el Barça al césped del Camp Nou y apareció Ansu Fati, ese chico de 17 años, que le acaban de hacer contrato del primer equipo. Ansu Fati, que comenzó en los alevines del Sevilla y se lo llevó el Barça, lleva 10 goles en estos 13 meses que lleva jugando en el primer equipo del Barça, cuando le ponen. Este año parece que va a ser difícil no ponerlo, aunque los estadios vacíos ahorran mucha presión a los entrenadores.

Me gusta cómo ha comenzado esta liga nuestra, que puede ser de las más disputadas de los últimos años, por lo bien que ha comenzado el Atleti, por lo bien que ha comenzado el Barça, porque el Madrid no es menos fuerte que la temporada anterior, y porque me ilusiona que aparezcan nuevas figuras que tanto engrandecen nuestro fútbol y nuestra liga, que por cierto, con el VAR, es más lenta y tendrán que corregirlo, pero desde luego es mucho más justa, por mucho que protesten los puretas del fútbol histórico, pero llegado el momento hay que elegir: ¿queremos un fútbol más clásico y polémico o más justo?

Yo prefiero siempre lo más justo, pero por dios, que pongan especialistas en el VAR, y tendremos un fútbol justo y mejor.