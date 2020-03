Esta mañana publica El Periódico de Catalunya una entrevista con Quique Setién, en la que pide disculpas, por lo que entiende puede ser una mala imagen, refiriéndose a las voces, gestos y comentarios, que las cámaras de televisión captaron a su ayudante , Eder Sarabia, en el banquillo del Bernabéu. Las imágenes no perjudican la imagen del club, perjudican la imagen de su segundo entrenador en el vestuario, porque eso a los futbolistas, no les gusta.

Y si además son futbolistas de élite, lo soportan menos. Setién, que fue futbolista de élite, lo sabe, de ahí que intente proteger a Eder Sarabia, pidiendo esas disculpas, por lo que son gestos, voces y comentarios normales, en la desesperación de un partido que perdían en el Bernabéu, pero no son nada que no se escuche en todos los banquillos, solo que ahora se tapan la boca con la mano, que es lo que no hizo su segundo entrenador.

Setién conoce lo que es un vestuario enfadado con el entrenador, y los que no juegan siempre lo están. Pero si además te echas en contra a los que juegan, estás solo, y contra todos. Y Setién lo sabe, por eso intenta apagar el incendio con la entrevista de hoy en El Periódico.

Pues habrá final vasca: el sábado 18 de abril, en La Cartuja de Sevilla se enfrentarán la Real y el Athletic de Bilbao, que sufrió muchísimo anoche para dejar fuera de esa final al Granada, que comenzó nerviosísimo, y acusó la presión del evento, pero que en la segunda parte, más tranquilo, y empujado por su público, que hizo cocer el estadio, se puso 2-0 y durante cinco minutos se vieron en la final, pero a falta de diez, Yuri, en una jugada personal de banda, hizo el gol del Athletic, que le mete en la final por el gol average. Era lo que parecía más lógico, pero a punto estuvo de meterse el Granada en la final, que está haciendo un temporada admirable.