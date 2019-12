José Ramón de la Morena, sobre las declaraciones de Petit: "Me suena exagerada la palabra racismo"

En realidad ya lo dijo hace cuatro años en la BBC, pero ayer, en una semana sin fútbol en España, han ocupado el espacio vacío que queda en los medios. Me suena exagerada la palabra racismo, porque no creo que ningún jugador del Barça despreciara a otro por el color de su piel más bien, Petit, desde su chovinismo patriótico francés, se refiere a los consejos que le dieron al llegar a Barcelona para que aprendiese catalán en vez de castellano, algo que a él le extrañaba, porque dice que les preguntaba: "¿pero no estamos en España?" Y que le contestaron: "No, estás en Cataluña". Termina Petit diciendo que acabó harto de esas cosas y que las ve muy cerca de posturas racistas, y como no se encontraba a gusto decidió marcharse.

A nosotros nos puede resultar un poco exagerado, pero no deja de ser la visión de un hombre que vino aquí a jugar al fútbol en Cataluña, en momentos en que aún no habían ardido las calles de Barcelona con las barricadas radicales, y aun así le resultaba extraño ese radicalismo independentista que pretendía incluso obligarle a aprender catalán antes que el castellano, a un tipo que era francés y que no tenía intención de quedarse a vivir en Cataluña.

Los titulares que provoca Petit esta mañana en los periódicos nos parecen quizá fuera de lugar, si los ubicamos en la fecha que lo dijo la primera vez, hace 4 años, pero si Petit hubiese estado en el Barça o el Espanyol hace dos o tres meses, posiblemente sus conclusiones habrían sido aún más exageradas, o tal vez más exactas. La realidad algunas veces nos la hacen ver mejor los que nos ven desde más lejos.

