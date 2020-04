José Ramón de la Morena: "Se pasó de frenada el presidente de la Real Sociedad"

Me dijo anoche que lo consultó con la Ertzaintza y le dieron el visto bueno. Pero el gobierno central no lo autoriza, y Aperribay quiso evitar problemas, y retiró la orden, y los jugadores de la Real, como todos los demás, continuarán entrenando en sus casas, como buenamente puedan.

Observé que el país reaccionó con cierta indignación, porque todos estamos especialmente sensibles, aunque después ves cómo aumenta el tráfico en las carreteras cuando llegó el pasado puente de Semana Santa, e incluso esta mañana de lunes, también he oído que hay más movimiento, porque hay mucha gente que puede ir a trabajar.

Aperribay argumenta que las instalaciones de la Real son privadas, y que los futbolistas entrenarían por separado, sin tener contacto entre ellos, y sin utilizar los vestuarios, porque se irían a duchar a su domicilio, y se amparaba en que el Real Decreto no prohíbe nada que ellos realizasen.

Pero el CSD le conminó a que evitase problemas, porque el espíritu de la normativa es que no haya actividad en las instalaciones deportivas. Desconozco el riesgo que puede haber en esos entrenamientos, si entrenaran de dos en dos, quizá lo haya. Pero como después veo los transportes urbanos transportando viajeros, que posiblemente también vayan a trabajar, se crea una confusión que provoca reacciones como la que tuvo ayer el Presidente de la Real, y que me deja dos certezas: una, que es preciso que el gobierno deje de dar bandazos con medidas; y otra, que es algo que leí ayer, no es la adversidad la que mata, si no la impaciencia que nos impide soportarla.