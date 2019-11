José Ramón de la Morena, sobre las palabras de Luis Enrique a Robert Moreno: "Abusó de su posición privilegiada"

COMENTARIO DE DE LA MORENA

Tenemos las explicaciones de ayer de Luis Enrique cuando le volvieron a presentar como seleccionador. No me gustó ni me convenció. Abusó de su posición privilegiada para salir indemne de una rueda de prensa enla que se hizo el fuerte como nuevo seleccionador, y zarandeó al que fuera su segundo, Robert Moreno, llamándolo desleal.